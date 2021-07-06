實習生能打疫苗了！教育部：醫事類學生報到前2、3週接種
針對要前往醫院實習的醫事類科實習生，教育部今（6）日表示，衛福部已同意將其列為公費疫苗第一類的優先接種對象，建議在實習前兩至三周先接種第一劑，並通知各學校開始造冊。
記者林莞茜／綜合報導
2021-07-06 22:18:33
教育部日前向衛福部爭取，要讓必須前往醫院實習後，才得以取得畢業條件及國考資格的醫事類科學生，包括實習醫師、護理師等，列入疫苗優先接種對象。衛福部在經審議後回函表示，同意將其列為第一類公費接種對象，教育部隨即在6月下旬，要求有醫事類科的大專，盡快建立實習生名冊。
教育部表示，請在實習生報到前將實習名冊送到實習醫療院所，供地方衛生機關上傳，儘速完成疫苗接種，另外針對在醫療院所實習的醫務管理、公共衛生、心理諮商、長期照顧或其他非醫事科系但須至醫療院所的實習生，將同等比照辦理。
此外，除了醫療院所，實習生還可能去藥局、其他醫事機構、衛生所、護理之家、長照機構等，為避免風險，目前仍請大專校院提前造冊，之後將依第一類、第二類或第五類公費接種對象造冊程序，讓實習生也能比照實習處所的工作人員能夠優先接種疫苗。
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