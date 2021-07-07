NOW早報／印度神童再預言！曝疫情迎2最糟時機：衝擊經濟

印度神童再預言！曝全球疫情「迎2最糟時機」：衝擊經濟





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「印度神童」阿南德先前多次預言國際疫情狀況，日前預言英國將會有大事發生，結果英國就宣布延後解封；後來又預言英國、印度、日本以及美國會有新一波疫情，結果真的陸續出現狀況，再度引起一波討論。對此，阿南德在最新一次的預言又指出，從7月開始火星和木星在相對位置，全球動盪的情勢會暫時回穩，不過到了9月時，又會產生另一波變化，他稱

9月即將迎來最糟糕時期，直到11月21日以後，人們對疫苗的憂慮將造成經濟泡沫化危機，需等到明年5月以後，情況才會好轉。

▲「印度神童」阿南德在最新一次的預言指出，全球這波疫情還有2個時機點需要特別注意。（示意圖／美聯社／達志影像）

今日天氣／天氣晴朗炎熱！午後留意局部雷陣雨

今（7）天環境吹東南風，各地大多為晴朗穩定的天氣，只有台東地區及恆春半島有零星降雨，中部以北地區及其他山區要留意午後雷陣雨，有局部大雨發生的機率，降雨情形可能持續到晚上，請大家午後外出活動留意天氣變化攜帶雨具備用；各地高溫普遍可以來到32至25度，尤其宜蘭地區、高屏內陸地區及花蓮縱谷有局部36度以上高溫發生的機率，戶外活動請注意防曬、防中暑、多補充水分。





唐鳳出手！疫苗預約系統上線 一張圖秒懂4步驟流程





全台瘋打疫苗，民眾期盼疫苗預約系統早日上線，中央流行疫情指揮中心昨（6）日宣布疫苗預約平台系統即將上線，預計當開放到第九、第十類施打疫苗時來進行，第九類為18到64歲患有高風險疾病、罕見疾病或重大傷病者，第十類為50歲至64歲成人。目前由金門、馬祖、澎湖3離島縣市先行。

▲指揮中心今（6）日宣布疫苗預約平台系統上線，開放到第九、第十類施打疫苗時來進行，目前由金門、馬祖、澎湖3離島縣市先試辦。（圖／NOWnews製作）

日本再贈113萬劑AZ疫苗 預定8日抵台





日本外務大臣茂木敏充在昨（6）日上午的例行記者會上宣布，將追加提供113萬劑阿斯特捷利康疫苗（AstraZeneca，AZ）給台灣，並於8日運送。事實上，日本於6月初就已贈予我國124萬劑AZ疫苗，這是繼6月之後，日本第二次無償提供疫苗給台灣，合計提供了237萬劑。

▲日本外務大臣茂木敏充在6日的例行記者會上宣布，將追加提供113萬劑AZ疫苗給台灣，並於8日運送。（圖／美聯社／達志影像）

解封有望？陳時中鬆口：病例數相當好、餐廳內用考慮放寬





國內疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心，昨（6）天下午再度召開疫情說明記者會，公布國內新增27例COVID-19本土確診個案，且確診個案中新增17例死亡個案。指揮中心強調，不明感染源的病例，這禮拜少於10個，昨天只剩10例還在疫調中，面對媒體追問，是否考慮解封？陳時中回應，希望在7/12之後能有好的預防措施，再加上應變能力，在高強度管制下，才能走向比較開放的路，他也強調，

現在只能根據目前疫情做判斷，最終還是要看7/12整體疫情情況，才能做決定，他同時點名，「餐廳內用」某種程度放寬，的確是目前規劃的方向。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

台灣最強童顏慶臉書破百萬 高衩泳裝解封「水蜜桃」





演員李佳穎20歲時在餐廳打工被挖掘出道，知名戲劇作品有《45˚C天空下》、《米可，GO！》等，近期參加《綜藝玩很大》節目錄影，衝高其人氣。李佳穎向來惜肉如金，前（5）天為慶祝臉書追蹤數破110萬，公開穿高衩泳裝的壓箱照，照片中，李佳穎頂著招牌妹妹頭短髮，一連換穿兩套泳衣，剪裁都是胸前大V、背後挖空、下身開高衩，只見她裸露大片嫩滑美背，側身角度秀出水蜜桃翹臀、大腿根部，配上天生「童顏殺」的回眸一笑，叫人不淪陷也難，而罕見大尺度連好友KID都忍不住提醒，「注意一下！」（編輯：許苡晴）