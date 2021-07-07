美表態不支持台獨 江啟臣：蔡政府應回歸兩岸對話基礎
美國白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯(Kurt Campbell)昨日表示，「我們支持強健的美台非官方關係，我們不支持台灣獨立。」國民黨主席江啟臣今（7日）表示，江啟臣呼籲民進黨政府，應體認在現有的國際形勢和兩岸結構下，台獨之路是走不通的。擁護現有的中華民國體制，回歸既有的兩岸對話基礎，盡可能的維護兩岸關係和平穩定，爭取台灣最大的自主性，才是對當前台灣最務實、最有利的一條路。
記者余祥／台北報導
2021-07-07 10:47:50｜2021-07-07 10:48:27
江啟臣說，民進黨一方面享受憲法賦予的權力，另一方面又週期性的拋出修憲提案、「台灣地位未定論」的主張，並加速歷史教科書「去中華民國化」的進程。這些作為實際上都不斷在掏空憲法的內涵，侵蝕台灣社會的政治共識，不但讓兩岸關係的基礎更加薄弱，也造成社會撕裂、不斷虛耗的惡性循環。
江啟臣表示，相較民進黨的表裡不一，國民黨始終堅持中華民國路線，以及中華民國憲法所代表的價值。因為我們深知，中華民國憲法體制，不但是兩岸往來的基石，溝通的語言與臍帶，更是我們置身國際最有力的支點。
他說，美國的明確表態，是給民進黨政府一個明確的提醒。蔡政府在兩岸關係上，過度對立的政治操作，不但已經讓兩岸陷入逐漸難以挽回的僵局，更影響美方戰略模糊下可以保持的彈性，衝擊區域穩定。類似的宣示與表態，不但是向中國大陸釋放善意，宣示回歸美國傳統外交路線，更是意圖拉緊民進黨早已鬆落的韁繩。
江啟臣強調，中華民國是我們的最大公約數，請蔡總統明白宣示捍衛中華民國，所有涉及國號領土現狀和國家定位的改變，不會進入修憲委員會。更應該將大陸時期的中華民國歷史，重新放回教科書。政府文書和新聞發佈上，也應該回歸憲法稱對岸為「中國大陸」，展現對於中華民國憲法最基本和最直接的尊重。