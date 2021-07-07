美國將達成1.6億人完全接種里程碑　拜登憂Delta病毒肆虐

肺炎（COVID-19）疫苗，但近來美國接種速度逐漸放緩，讓這項目標未能達陣。拜登6日時再度呼籲尚未施打疫苗的民眾趕緊接種，以保護自己避免被病毒感染，拜登透露，預計到本週末就能夠達成1.6億人完全接種的目標，但不能因此自滿，因為境內仍有Delta變種病毒肆虐。





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根據《路透社》報導，拜登6日向記者表示，預計在本週末就能達成1.6億人完全接種的目標。拜登隨後警告，即使如此仍不能自滿，因為在印度首度發現的Delta變種病毒正在未接種疫苗者之間擴散。





拜登指出還有數百萬美國人尚未接種疫苗，沒有受到疫苗的保護，也因此讓他們的社區、朋友以及他們所重視的人處於危險當中，而這在Delta變種病毒的威脅之下更令人擔憂。Delta變種病毒在許多國家肆虐造成新一波疫情，比起原始病毒株更加容易傳播，美國衛生官員表示，美國每個州都確認到Delta變種病毒的蹤跡。





拜登進一步指出，研究數據顯示，美國自從5月初以來，重症或是病歿的案例大多集中在未接種疫苗者身上，「請盡快接種疫苗，它有效且免費，沒有比這個容易又如此重要的事情」。





拜登表示政府將會在夏天剩餘的時間讓更多人接種，包括社區上門拜訪，為沒有受到疫苗保護的人提供幫助。拜登說，4.2萬家地方藥局也將做為疫苗接種站，提供給家庭醫生和醫療服務人員，若是可行，也將會在部分工作場所提供疫苗，讓夏季節日活動、體育賽事以及宗教活動時提供更多幫助。除了廣設疫苗施打據點，拜登政府也透過網站、簡訊與電話熱線，協助民眾就近接種疫苗，藉此衝高施打率。





根據美國疾病與預防中心（CDC）數據，截至6日上午，美國已經有超過67%成年人至少接種一劑疫苗，超過1.57億人已經完成接種。數據指出，目前美國每日施打第一劑疫苗的平均人數不到30萬人，遠低於5月份日均的82萬接種人數。CDC指出，目前疫苗施打比率最低仍屬年輕人，在18至24歲的族群間，至少接種疫苗的人數不到半數。



