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在美上市中企屢遭整治　微博傳出擬私有化重回中國市場

▲《路透社》引述消息人士指，在美國納斯達克（NASDAQ）上市的新浪微博（Weibo）計畫將平台私有化。（圖／美聯社／達志影像）
▲《路透社》引述消息人士指，在美國納斯達克（NASDAQ）上市的新浪微博（Weibo）計畫將平台私有化。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-07-07 11:11:04

中國叫車平台「滴滴出行」（Didi）6月底在美國IPO上市後不久，就被中國監管部門以審查資訊安全從應用程式商店下架App，引起外界猜測北京將進一步管控掌握大量數據的科技公司。《路透社》引述消息人士指，在美國納斯達克（NASDAQ）上市的新浪微博（Weibo）計畫將平台私有化，帶動微博股價在美國時間週二（6）一度上漲50%，後升幅縮窄收6.32%。

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《路透社》報導引述消息，微博董事長曹國偉（Charles Chao）的控股公司「新浪潮」（New Wave）正在和一家總部位於上海的國有企業協商，微博希望以每股90至100美元的價格將微博私有化，並為新浪微博組建一個新的財團。報導提到，微博股價過去1個月平均為50美元，這筆交易可能會讓微博估值上看200億美元，並且讓微博最後在中國重新上市。

消息人士指，在中國推動阿里巴巴（Alibaab）集團出售股票、與螞蟻金服剝離之後，為了控制中國內部的網路輿論，北京想進一步管控微博。《路透社》早前於2月的報導提到，微博曾計劃在2021下半年於香港重新上市，消息人士說該計畫已經被取消。

中國政府近期透過新的法規或調查，例如反壟斷執法，對科技平台進行管控，據金融風險評估部門「路孚特」（Refinitiv）數據，電商巨頭阿里巴巴投資超過30家媒體與娛樂公司，還有香港的英文媒體《南華早報》，微博與中國國有企業談判的消息，反映中國加強管控私營媒體和網路業務的政策大方向，而在美中關係緊張的背景下，在美國上市的中國企業將面臨更嚴格的審查與審計要求，許多中企已經選擇退出美國證券交易所，透過私有化或是二次上市回到中國股市。

微博2014年在納斯達克上市，營收大部分來自網路廣告，阿里巴巴集團2013年收購了微博約18%的股份；《路透社》引述金融分析市場平台「Dealogic」數據，去年共有16家在美國上市的公司宣佈退市，總市值高達190億美元，和2019年相比多了11家。

針對微博私有化的傳聞，微博公司昨（6）日晚間發表聲明強調，「微博董事長曹國偉指，已通知公司，沒有與任何人討論將公司私有化，有關資訊是不真實的。」

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