在美上市中企屢遭整治　微博傳出擬私有化重回中國市場

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消息人士指，在中國推動阿里巴巴（Alibaab）集團出售股票、與螞蟻金服剝離之後，為了控制中國內部的網路輿論，北京想進一步管控微博。《路透社》早前於2月的報導提到，微博曾計劃在2021下半年於香港重新上市，消息人士說該計畫已經被取消。
中國政府近期透過新的法規或調查，例如反壟斷執法，對科技平台進行管控，據金融風險評估部門「路孚特」（Refinitiv）數據，電商巨頭阿里巴巴投資超過30家媒體與娛樂公司，還有香港的英文媒體《南華早報》，微博與中國國有企業談判的消息，反映中國加強管控私營媒體和網路業務的政策大方向，而在美中關係緊張的背景下，在美國上市的中國企業將面臨更嚴格的審查與審計要求，許多中企已經選擇退出美國證券交易所，透過私有化或是二次上市回到中國股市。
微博2014年在納斯達克上市，營收大部分來自網路廣告，阿里巴巴集團2013年收購了微博約18%的股份；《路透社》引述金融分析市場平台「Dealogic」數據，去年共有16家在美國上市的公司宣佈退市，總市值高達190億美元，和2019年相比多了11家。
針對微博私有化的傳聞，微博公司昨（6）日晚間發表聲明強調，「微博董事長曹國偉指，已通知公司，沒有與任何人討論將公司私有化，有關資訊是不真實的。」