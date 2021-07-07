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美食外帶｜宅家用餐變身米其林餐廳　3星片皮鴨一鴨5吃超值享用

美食外帶｜宅家用餐變身米其林餐廳　3星片皮鴨一鴨5吃超值享用
美食外帶｜宅家用餐變身米其林餐廳　3星片皮鴨一鴨5吃超值享用

行遍天下旅遊網

2021-07-07 13:00:41

【文：行遍天下／圖：台北君品頤宮中餐廳】

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鄰近交通樞紐台北車站的君品酒店，強調東方哲學與博物館概念，在低調奢華的氛圍裡，隱藏著全台唯一蟬聯三屆《台北米其林指南》三星榮耀的頤宮中餐廳。

▲最受歡迎的一鴨多吃含有10片青蔥餅皮、10片原味餅皮的烤鴨捲餅，以及鴨腿、冰梅醬、上湯鴨骨粥，凝縮了鴨隻所有精華美味。
▲最受歡迎的一鴨多吃含有10片青蔥餅皮、10片原味餅皮的烤鴨捲餅，以及鴨腿、冰梅醬、上湯鴨骨粥，凝縮了鴨隻所有精華美味。
米其林3星頤宮中餐廳一鴨5吃4大系列超值分享

以中華各菜系的精緻料理，推出飲茶餐點、經典宴席名菜聞名，掌勺的行政主廚陳偉強、陳泰榮更是曾在香港美心集團、台北寒舍艾美酒店、台北喜來登大飯店等服務，兩人皆從中學時代便開始習藝，運用扎實功力結合當令食材烹調出各種中菜佳餚。

▲君品酒店的頤宮中餐廳行政雙主廚陳偉強與陳泰榮。
▲君品酒店的頤宮中餐廳行政雙主廚陳偉強與陳泰榮。
頤宮經典菜色洋洋灑灑不勝枚舉，人人都有自己最不可錯過的一道最愛。《台北米其林指南》官方網站裡便指出必須先預定的先知鴨、火焰片皮鴨為巧手之作，而這道知名的片皮鴨料理，現在更能從餐廳的官方網站訂購外帶。

▲頤宮經典的片皮鴨多吃在家也能嚐得到。
▲頤宮經典的片皮鴨多吃在家也能嚐得到。
頤宮的片皮鴨選用台灣宜蘭的北京鴨，體型碩大，鴨隻帶有豐富油脂與鴨油香氣，肉質口感則恰到好處，肥而不膩，但做法繁複，得藉由經驗老道的師傅才能完美詮釋駕馭。鴨隻必須洗淨、去毛瀝乾，接著還需以五香粉、鹽、糖塞入鴨肚內醃製兩天，入味後經淋過熱水、鴨醋水，再於風乾室曬乾，繁複步驟還只是前置作業，鴨隻得繼續放入鴨爐烘烤才能完成。在完美掌握火侯與溫度下，保留了皮脆帶適當油脂，肉質軟嫩不柴的美味。

▲芋頭鴨米粉湯溫潤湯頭與滑順米粉，舒心也暖胃。
▲芋頭鴨米粉湯溫潤湯頭與滑順米粉，舒心也暖胃。
這款片皮鴨的美味，現在在家也能品嚐。頤宮中餐廳推出星級料理外帶服務，頤宮片皮鴨分享餐以一鴨多吃為概念，推出四款搭配不同多吃風格內容。不敗經典系列的一鴨四吃，包含烤鴨捲餅、鴨腿搭配冰梅醬、上湯鴨骨粥，而芋頭控系列則有一鴨四吃搭配芋頭鴨米粉湯選項，另還有加碼生菜鴨鬆的系列可選。

▲除頤宮外，君品酒店的雲軒西餐廳皆有推出外帶外送服務。
▲除頤宮外，君品酒店的雲軒西餐廳皆有推出外帶外送服務。
美味推薦

台北君品頤宮中餐廳

地址：台北市大同區承德路一段3號

網址：www.ldc-shop.com

價位：頤宮片皮鴨系列3,880元 ∼ 4,880元不等

備註：目前僅提供雙北外賣（外帶外送美食隨時會因疫情調整，實際以店家公佈為準）



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