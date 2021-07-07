加密貨幣威脅中國「金融維穩」　北京交易所被迫關閉

▲風險分析師指出，中國共產黨統治合法性建立在經濟成就的基礎上，因此排除加密貨幣這類的高風險投機產品，是北京管理金融體系的手段之一。（圖／美聯社／達志影像）
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▲風險分析師指出，中國共產黨統治合法性建立在經濟成就的基礎上，因此排除加密貨幣這類的高風險投機產品，是北京管理金融體系的手段之一。（圖／美聯社／達志影像）
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-07-07 12:52:53
中國政府早前要求銀行不得提供加密貨幣／虛擬貨幣服務，並連續關閉新疆、蒙古、四川等地的比特幣挖礦場，近日又傳出中國下令關閉位於北京的一家加密貨幣交易所，撤銷該公司的商業登記，分析師認為，國際社會普遍不信任中國金融體制，北京嚴加控管加密貨幣是為了減少金融不穩定因素。
《Coinesk》報導指，中國央行關閉了北京的加密貨幣交易所，再次重申金融及支付機構不的提供相關服務，導致週二（6）比特幣價格從3.51萬美元跌至3.4萬美元。中國政府早前以能源政策為由，下令關閉境內多個礦場，讓虛擬貨幣挖礦機房回流至哈薩克、俄羅斯、美國等地；力推利於政府管理民眾交易資料的官方貨幣「數位人民幣」，並禁止國內銀行、金融平台提供相關服務。5月中旬以來，中國對加密貨幣市場的持續打壓，已經對市場投資情緒造成影響。
麻州大學阿默斯特分校（University of Massachusetts Amherst）經濟學助理教授韋伯（Isabella Weber）認為，中國政府一直密切管控市場波動，對於資本快速擴張、投機行為格外敏感，早前幾個月比特幣價格不斷飆漲已經引起了北京的注意。另一個因素是國際社會對中國金融體制普遍存在不信任感，人們越來越擔心它存在的不穩定性，這讓中國政府不得不出手打擊加密貨幣減少金融體系的不確定因素。
專攻亞洲業務法律諮詢以及風險分析的費因哥爾德（Ross Darrell Feingold）向《美國之音》表示，中國共產黨的政權合法性建立在經濟成就上，保護經濟增長是共產黨和政府部門的首要任務，而加密貨幣從根本上對中國國家貨幣主權造成威脅，區塊鏈與匿名交易超出了政府的管控範圍，引起北京的擔憂。
金融科技研究與諮詢公司「Kapronasia」創辦人卡普倫（Zennon Kapron）表示，加密貨幣對任何國家的經濟穩定發展與金融體系來說，都會形成一個挑戰，而在中國政府的眼中，加密貨幣對經濟增長的目標，不僅沒有幫助，還有可能超出政府能夠控制範圍，因此關閉交易所、礦場成為一個相對簡單、直接的管理方式。