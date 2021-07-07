特企／種水果、擠牛奶超療癒！好好喝農場現打美味換你做

宅在家的日子，許多人開始在陽台上種菜或種些花花草草，看著種子發芽成長，感覺好療癒！即日（6/30）起至7/29，每天打開OPEN POINT APP玩「好好喝農場」統一水果牛乳養成互動遊戲，也能在線上享受種水果和擠牛奶的樂趣喔！





我是廣告 請繼續往下閱讀

首先，下載OPEN POINT APP並開啟，點選首頁的「好好喝農場」廣告圖示或在下方找到「點娛樂」圖示，並點選進入「遊樂場」，就可以進入「好好喝農場」並開始玩遊戲囉！





先選擇要種植的水果（木瓜或西瓜），每天細心照顧果園及牧場，完成澆水、施肥、除蟲，或餵乳牛吃草、擠牛奶等任務，即可點擊幸運轉盤抽OPEN POINT點數，完成五天任務還能參加幸運大轉盤，有機會獲得最大獎OPEN POINT 500點！即抽即中，每天都來玩，機會多更多！點數獎項數量有限，送完為止喔！





果園任務完畢，也要記得到牧場來照顧乳牛喔！像是餵食乳牛、打掃環境，髒兮兮的牛牛不可愛也容易生病，記得幫牠洗澡喔！喝純淨的水也很重要，這樣產出的牛乳才會純淨！另外，還可以放音樂給乳牛聽，順便考考自己的記憶力！辛苦的工作完成，終於可以擠出香濃好喝的牛乳了！





炎熱的夏天，冰冰涼涼的水果牛乳是好喝又營養的消暑聖品，不管男女老少都喜愛！統一水果牛乳採用香甜果汁和濃醇牛乳，以完美比例調和而成，新鮮又方便，就像現打的一樣好喝！不管是口感濃郁的香甜木瓜，或是清爽可口的西瓜牛奶，都是居家必備的經典飲品。其中，因為高溫會破壞西瓜汁原味，統一西瓜牛乳更採用獨家膜過濾技術，保留西瓜汁原味並兼顧食品衛生安全，讓統一西瓜牛乳維持最佳鮮度與清爽柔順的風味！





現在起，馬上打開OPEN POINT APP來「好好喝農場」種水果、擠牛奶吧！當你收穫有成，幸運轉盤抽到OPEN POINT點數，也別忘了到巷口的7-ELEVEN，買瓶統一木瓜牛乳或統一西瓜牛乳來透心涼一下喔！



