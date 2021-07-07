特企／2021《亞洲電子競技公開賽》正式開賽

備受矚目的年度電競盛事2021《亞洲電子競技公開賽》將於七月熱烈開賽，總獎金超過250萬元！今年比賽項目首度加入全球知名生存手遊《Free Fire - 我要活下去》，在《英雄聯盟》比賽項目中更加入「咆嘯深淵挑戰賽」全新趣味模式，不僅讓電腦與手遊玩家皆能盡興參與比賽，更刺激休閒系玩家報名參賽，打造全民電競盛事！今線上開賽記者會上特別邀請到指導單位新北市政府長官，為選手加油打氣，鼓勵民眾參與電競盛會待在家防疫也能爭榮耀。此外，本次賽事公開報名後，即吸引眾多高手與當紅實況主爭先報名，今記者會上也特別邀請到《英雄聯盟》校園聯賽知名選手RB公開心目中的「最具威脅性隊伍」，知名實況主統神則分享海選募集隊員條件及二寶爸團練狀況，兩人在賽前開嗆互動吸引粉絲期待！





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第二屆《亞洲電子競技公開賽》由新北市政府、教育部體育署指導、鍇睿行銷主辦，中華電信、中國信託商業銀行股份有限公司(下稱中國信託銀行)、賽事指定處理器Intel、指定轉播 Twitch、台酒麵攤、臺灣集中保管結算所、MSI、HyperX、三立集團、中華民國電子競技運動協會等大力贊助支持，共同打造頂級賽事殿堂。本次賽事總獎金超過250萬，開放報名至今即吸引超過5,000名各路好手爭先參賽，爭取最高榮耀，首戰將於7月10日 熱烈開打！其中長期支持電競及關心電競議題的新北市政府，今年是第二年指導舉辦國際性賽事，近年更以「場域建置」、「人才培育」、「活動推廣」三相之力來活絡電競整體產業發展。同時，也整合產官學資源，在新北三重打造「新北電競基地」蘊育電競產業專才。新北市政府經濟發展局局長何怡明表示：「市府長期關注並支持電子競技發展，鼓勵年輕人勇敢逐夢，本次賽事更鼓勵市民朋友踴躍參賽，在家防疫期間也能揪隊友線上團練，參賽爭奪最高榮耀及高額獎金。」





為打造最貼近玩家社群的賽事，今年《亞洲電子競技公開賽》比賽項目首度加入全球知名生存遊戲《Free Fire - 我要活下去》，讓喜愛生存遊戲的手遊玩家除了能盡情激戰爭取高額獎金及冠軍榮耀，還可於下半年代表台灣出戰全球矚目的電競賽事FFWS(Free Fire World Series 2021)，與來自全球的各國好手一同爭取超過百萬美金的總獎金。詳細賽事資訊及報名規則八月份將於Free Fire 官網公布。此外，在《英雄聯盟》比賽項目中則新增「咆嘯深淵挑戰賽」趣味模式，更吸引了業餘與休閒系玩家報名參賽，人人皆有機會在今年的賽事中嶄露頭角，奪得最後勝利！





今開賽記者會上，由新北市政府經濟發展局局長何怡明、中華電信執行副總經理馬宏燦、中信金控行政長高人傑、Intel台灣分公司行銷總監裘佳敏、鍇睿行銷執行長顏宥騫為賽事宣布開賽，期盼各路好手們無懼疫情影響在電競舞台上發光發熱，全力爭取《亞洲電子競技公開賽》的最高榮耀。線上記者會中也特別邀請《英雄聯盟》校園聯賽知名選手RB與知名實況主統神同台，RB首度公開表示前職業選手微風所領軍的隊伍將是心目中「最具威脅性隊伍」，統神則提到今年海選募集隊員條件就是要找最強的選手，而晉身二寶爸的身份將不影響團練狀況，會全力備戰。兩人更在現場開玩笑互嗆，RB幽默表示不需要太過研究統神隊伍，畢竟對方可能8強就會被淘汰，不會在總決賽上遇到，統神則不甘示弱回嗆要在總決賽上回以顏色，賽前即點燃熊熊戰火，期待兩人在今年比賽中的精采表現！





2021《亞洲電子競技公開賽》受各大國際品牌夥伴大力支持贊助，包含長期致力推動電競產業及為玩家們打造最優質電競網路環境的中華電信、長期支持電競賽事並以企業力量協助國家培育新生代電競人才的中國信託銀行、專為電腦玩家打造無與倫比遊戲體驗的賽事指定處理器Intel、以及全球首屈一指的遊戲實況社交平台 Twitch等，共同為選手們打造頂級賽事殿堂，一同引爆暑假電競熱潮，見證2021年最強電競王者的誕生。





特別銘謝2021亞洲電子競技公開賽合作夥伴：

中華電信、中國信託銀行、Intel、Twitch、台酒麵攤、臺灣集中保管結算所、MSI、HyperX、三立集團、中華民國電子競技運動協會



