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房市／這兩處公設　成購屋新看點

▲垃圾冷藏室近年來成為社區大樓的標準配備。（圖／NOWnews資料照片）
▲垃圾冷藏室近年來成為社區大樓的標準配備。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-07-08 08:30:00

隨著消費型態改變，加上新冠肺炎三級警戒在家防疫期間，網購需求大增、垃圾量也增多，以往較少注意到的公設像是宅配物品放置室、垃圾冷藏室等，也成為購屋考量的新重點，專家表示，隨著消費型態演變，這類需求本就是公設規劃的趨勢，而經歷這波疫情後，勢必會有更多購屋族群重視。

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住商不動產企研室資深經理徐佳馨表示，垃圾冷藏室是新大樓公設的設置趨勢，主因是垃圾會發出異味，有低溫設備可減緩垃圾發出異味，也較衛生，而這個最基礎的公共設施，也可檢視一棟社區大樓的管理條件。

而宅配物品的暫放空間，也是許多民眾會在意的問題，尤其疫情期間，以網路購物為主要消費型態，但許多中古大樓、華廈若是因為管理室空間不足，並沒有對應的冷藏冷凍設備，也容易讓住戶感到不便。

徐佳馨表示，疫情期間，有些防疫措施較完善的管委會還會自購紫外線消毒燈，也因為新冠肺炎病毒可能在包裹外層上存活多天的緣故，有的社區大樓還另有空間放置包裹，管理員會噴酒精消毒，也會依住戶意願，可暫時存放包裹待病毒消滅，不過羊毛出在羊身上，通常此類空間規劃越完善的社區，通常都是比較高單總價的社區。

信義房屋大興西路店店長蔡坤璟表示，消費者若在意垃圾冷藏設備，可選擇屋齡10年內的社區大樓才有相關設備，屋齡15年以上的華廈或大樓，較常見的是會有垃圾專區，讓住戶在定點倒垃圾，垃圾車時間一到，再由管理員統一至定點等垃圾車，因為沒有冷藏設備，因此大樓內讓住戶倒垃圾的地點，較容易產生異味。

蔡坤璟表示，確實有看屋族群因為上班、作息的關係，不便於定點、定時等垃圾車，因此若是沒有垃圾集中室或垃圾冷藏設備的物件就選擇不看，因此他都會建議這類的看屋民眾，若是同樣預算可以接受買到小一點的室內空間，那相對就可以選擇屋齡新一點的大樓物件，公設、管理設施都會比較完善。

而早期社區大樓較沒有專屬存放宅配的冷凍冷藏物品的空間，蔡坤璟觀察，隨著近年來住戶購物習慣的改變，許多社區管委會也因應網購收貨需求添購冷藏櫃、冷凍櫃等，消費者在看屋時若有此需求，可多加留意。

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2021-07-06-2021-07-09

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
18.95%81.05%
2021-07-04-2021-07-07
不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

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