房市／這兩處公設　成購屋新看點

我是廣告 請繼續往下閱讀
而宅配物品的暫放空間，也是許多民眾會在意的問題，尤其疫情期間，以網路購物為主要消費型態，但許多中古大樓、華廈若是因為管理室空間不足，並沒有對應的冷藏冷凍設備，也容易讓住戶感到不便。
徐佳馨表示，疫情期間，有些防疫措施較完善的管委會還會自購紫外線消毒燈，也因為新冠肺炎病毒可能在包裹外層上存活多天的緣故，有的社區大樓還另有空間放置包裹，管理員會噴酒精消毒，也會依住戶意願，可暫時存放包裹待病毒消滅，不過羊毛出在羊身上，通常此類空間規劃越完善的社區，通常都是比較高單總價的社區。
信義房屋大興西路店店長蔡坤璟表示，消費者若在意垃圾冷藏設備，可選擇屋齡10年內的社區大樓才有相關設備，屋齡15年以上的華廈或大樓，較常見的是會有垃圾專區，讓住戶在定點倒垃圾，垃圾車時間一到，再由管理員統一至定點等垃圾車，因為沒有冷藏設備，因此大樓內讓住戶倒垃圾的地點，較容易產生異味。
蔡坤璟表示，確實有看屋族群因為上班、作息的關係，不便於定點、定時等垃圾車，因此若是沒有垃圾集中室或垃圾冷藏設備的物件就選擇不看，因此他都會建議這類的看屋民眾，若是同樣預算可以接受買到小一點的室內空間，那相對就可以選擇屋齡新一點的大樓物件，公設、管理設施都會比較完善。
而早期社區大樓較沒有專屬存放宅配的冷凍冷藏物品的空間，蔡坤璟觀察，隨著近年來住戶購物習慣的改變，許多社區管委會也因應網購收貨需求添購冷藏櫃、冷凍櫃等，消費者在看屋時若有此需求，可多加留意。