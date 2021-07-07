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保護力與mRNA疫苗相比太低　新加坡接種率不承認科興

▲新加坡衛生部門表示，由於接種科興疫苗仍有可能感染病毒，當地的疫苗接種率僅計入接種輝瑞、莫德納的人口。（圖／美聯社／達志影像）
▲新加坡衛生部門表示，由於接種科興疫苗仍有可能感染病毒，當地的疫苗接種率僅計入接種輝瑞、莫德納的人口。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-07-07 17:18:26

新加坡新冠疫苗接種進度迅速，至今已有63.6%的人口已至少接種第一劑疫苗， 38.1%的人口完成疫苗接種。由於新冠疫情趨緩，當局決定從7月12日起放寬防疫限制，但《路透社》報導，新加坡政府僅承認輝瑞（Pfizer-BioNTech）、莫德納（Moderna）的效力，接種中國科興疫苗（Sinovac）的人士仍然要遵守相關防疫檢測要求。

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《路透社》今日引述新加坡衛生部門的書面聲明指，全國接種人數僅反映按照疫苗接種計畫的數據，計入輝瑞與莫德納疫苗的接種人口；中國科興疫苗由於缺少關鍵數據，並未列入新加坡疫苗接種的一部分。在世界衛生組織（WHO）於上個月批准科興疫苗緊急使用授權（EUA）後，新加坡部分私家診所提供科興疫苗，目前約有20萬劑，至7月3日，當地約1.7萬人已接種科興疫苗。

報導指出，輝瑞或是莫德納疫苗在臨床試驗上都有超過90%的效力，而科興疫苗效力僅51%，略高於WHO訂下的EUA標準（50%）。新加坡醫療衛生服務負責人肯尼斯（Kenneth Mak）早前表示，許多國家都發現接種科興疫苗後仍染感染病毒的案例，這代表病毒衝破科興疫苗保護牆的風險很高。

新加坡《海峽時報》報導，新加坡衛生部門宣布7月12日起允許最多5人在室內團體用餐，但餐飲場所的娛樂活動，包括現場表演等，仍被禁止。婚喪喜慶等活動則是下週一起放寬，參加者不得多於250人；參加者在50人以下的婚宴，人員只要在活動前接受病毒檢測；健身房等室內活動場所的群聚限制提高至5人，教學上課人數上限提高至50人，工作場所雖然新加坡政府仍鼓勵遠端辦公，但放寬職場人數限制至5人。

新加坡政府預期，至本月份結束前，當地會有超過50%的人口完成疫苗接種，屆時室內社交群聚、用餐人數就可以放寬至8人；允許大型音樂表演、婚禮活動人數上升500人；放寬更多勞工重回工作場所。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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2021-07-06-2021-07-09

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是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
19.27%80.73%
2021-07-04-2021-07-07
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