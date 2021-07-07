保護力與mRNA疫苗相比太低　新加坡接種率不承認科興

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報導指出，輝瑞或是莫德納疫苗在臨床試驗上都有超過90%的效力，而科興疫苗效力僅51%，略高於WHO訂下的EUA標準（50%）。新加坡醫療衛生服務負責人肯尼斯（Kenneth Mak）早前表示，許多國家都發現接種科興疫苗後仍染感染病毒的案例，這代表病毒衝破科興疫苗保護牆的風險很高。
新加坡《海峽時報》報導，新加坡衛生部門宣布7月12日起允許最多5人在室內團體用餐，但餐飲場所的娛樂活動，包括現場表演等，仍被禁止。婚喪喜慶等活動則是下週一起放寬，參加者不得多於250人；參加者在50人以下的婚宴，人員只要在活動前接受病毒檢測；健身房等室內活動場所的群聚限制提高至5人，教學上課人數上限提高至50人，工作場所雖然新加坡政府仍鼓勵遠端辦公，但放寬職場人數限制至5人。
新加坡政府預期，至本月份結束前，當地會有超過50%的人口完成疫苗接種，屆時室內社交群聚、用餐人數就可以放寬至8人；允許大型音樂表演、婚禮活動人數上升500人；放寬更多勞工重回工作場所。
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