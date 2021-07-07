綠委籲增網路作戰 林錫耀：聲量高民代要帶頭澄清、回擊
近期台灣本土疫情爆、疫苗到貨量不足，導致民進黨支持度也受到衝擊，民進黨立委劉世芳在今（7）日的民進黨中常會中指出，近期假訊息相當多，但看起來黨部都沒辦法做出有效澄清，面對攻擊，民進黨也沒有「網軍」幫忙回擊，希望黨不能增強網路作戰；民進黨秘書長林錫耀表示，民進黨沒有網軍，希望黨內聲量高的民代可以帶頭澄清，效果才會更好。
記者劉育辰／台北報導
2021-07-07 17:50:30
據與會者轉述，林錫耀在中常會中坦言，近期因為疫情跟疫苗乞丐的議題，民進黨支持度確實受到很大影響；比較值得注意的是，即使民進黨支持度下降，還是贏國民黨10％，國民黨的支持度沒因此增加、反而下降。
不過，劉世芳則說，近期假訊息很多，但看起來黨部都沒辦法有效澄清，面對攻擊民進黨沒有相對應「網軍」替民進黨回擊，希望黨部加強網路作戰。
林錫耀則說，民進黨沒有網軍，網路這種東西不是說幾個人就有辦法成事，不過黨內像台北市議員簡舒培、台北市議員許淑華、立委王定宇等人的網路上聲量比較高，在很多疫苗狀況、北市府防疫措施漏洞的議題，其實都可以「先帶頭說話」，透過網路分享、帶動效益，會比較好回擊。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。