櫻田通、兵頭功海開擇偶條件　不外遇「地球人都有機會」

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櫻田通因《今際之國的闖關者》、《AV帝王2》、《3B的戀人》等作品知名度攀升，他在《今際》飾演殺人不眨眼的「韮木傑」，於《AV》中詮釋8、90年代的明星「北條健」，聊到飾演偶像本職，螢幕前後有沒有落差？他表示：「我私下沒工作的時候，比較不會緊張，感覺比較柔和一點。」
櫻田通在《3B的戀人》中的角色職業，避免不了與異性接觸，問起他如何給另一半安全感，他表示：「我認為3B的工作（樂團成員、美容師、調酒師）會跟很多異性接觸，對另一半來說確實會感到不安，如果我10小時都在工作的話，就會花多一倍的時間來陪女朋友！」
《AV帝王2》近期討論極高，櫻田通表示很榮幸能參與演出，透露一收到劇組邀約，二話不說點頭答應，「能演出是值得感謝的事情，演出前我就知道這是一部什麼樣的作品，所以已經做足準備，既然要演《AV帝王2》，有床戲才真的叫『有演出這作品』，如果我的角色沒有任何床戲橋段，就好像是去迪士尼卻沒看到米奇一樣，所以有給我床戲的鏡頭，我很開心很感謝，有一種完成心願的感覺」。
兵頭功海今受訪前，先以全中文自我介紹：「我是兵頭功海，我23歲，我是演員，我最近在學中文，我休息的時候喜歡彈吉他，最近喜歡在晚上散步，有時會想台詞、有時會放空，希望以後會有更多在亞洲發展的機會，謝謝。」他透露去年開始學中文，花了1週時間準備今天的開場白。
兵頭功海坦言沒交過台灣女朋友，認為不管是日本或台灣，只要心意相通「喜歡就可以交往」。他曾出演日劇《辦公室的祕密新婚》，劇中男女主角閃電展開同居生活，兵頭功海自認不會閃婚，笑說：「我閃婚的話，會對很多人帶來困擾。我有很多兄弟姊妹，滿希望可以組織家庭、生很多小孩，雖然當演員很難說什麼時候結婚，但我希望是在30歲。」櫻田通則打趣表示不排斥異國戀，「我的對象包含了整個地球、整個宇宙，大家都有機會！」
聊到另一半的話題，2人也透露理想型條件，兵頭功海希望對方是朋友亦是情人，「能像朋友一樣玩耍的女友是我的理想對象」，櫻田通則說：「像朋友的關係的確很好，我的個性愛好自由，希望彼此不要約束，各自活出自己的人生，又能在同一個空間生活，希望她是很溫柔專情不會外遇、不會排斥我演過《AV帝王2》的人！」
2人也透露情人節的回憶，櫻田通表示情人節都在工作中度過，雖然約會經歷不多，但有過一次收到4個巧克力的紀錄，「拍攝遇到情人節的話都會收到巧克力，但那些都不算數，我小六放學回家時，路上收到4個同學給我的巧克力，這是我人生的巔峰，連收到什麼我都記得，是小熊形狀的餅乾！」兵頭功海自爆學生時期有曖昧對象，對方透過朋友預告會送巧克力，但他遲遲等不到，直到回家路上經過公園遇到她，才收到禮物，坦言：「真的很心動！」
訪問最後，兵頭功海表示：「很謝謝大家的採訪，雖然大家讀報導時，應該沒有人認識我啦，不過我很感謝有這樣的機會讓大家知道我是誰，等疫情結束後，我希望可以去台灣，把作品傳遞給更多人知道，我會努力的！」櫻田通則說：「我真正感受到作品被海外粉絲關注時，疫情就爆發了，如果沒有疫情的話，我應該走遍亞洲也去過台灣了，疫情後我一定要去台灣跟大家見面，我也會努力演出好作品的。」
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