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特企／林鼎實業捐150萬助貧就醫　再捐300萬元挺台中抗疫

▲林鼎實業捐款150萬助貧就醫，再捐300萬元挺台中抗疫。（圖／資料照片）
▲林鼎實業捐款150萬助貧就醫，再捐300萬元挺台中抗疫。（圖／資料照片）

本報訊

2021-07-11 10:00:00

「早日恢復正常生活！」相信這是現在所有人心中最大的願望。林鼎實業董事長林欽榮疫情期間，每天上、下班搭乘電梯常聽到上班族間私語，對於疫情膠著感到不安與恐懼，林董心中也極度不捨！日前公司捐款150萬給財團法人台中市私立惠康社會福利基金會，用以協助就醫困難的民眾，林董仍決定再捐300萬給台中市政府作為第一線抗疫醫護慰問獎勵之用。

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林鼎實業董事長林欽榮表示，此時全國共體時艱、齊心抗疫，身為企業，取之於社會，理應回饋於社會，基於「飲水思源」的初心捐出這筆款項，讓市府加以運用，希望在能力範圍之內，為全民對抗疫情盡一份心力。而長期捐款支助惠康社會福利基金會，則是林鼎實業創辦人林水源的堅持，特別交代林董，就算公司再辛苦，也不能讓生病的民眾沒錢看醫生。

台中老字號建設公司林鼎實業，從木業製材起家，歷經三代光陰，是台中知名大家族企業，公司除精選優質區域穩健推案外，也經營商辦大樓、套房等租賃業務，由於業務多元，格外關注疫情發展。林鼎建設總經理張獻明則指出，針對自有租賃產品，都確實落實防疫。更加強位於臺灣大道上的商辦「林鼎高峰」，疫情期間，嚴格要求上下班、進出人員透過紅外線測量體溫，嚴格遵循政府防疫政策，也確保每一位進出人員安心無虞。

被問到疫情下的房市發展，林董事長則建議購屋者，不妨利用疫情期間多做功課、多觀察，用心比較之下，等解封後再出來看房，一定能找到自己所需要的房子。而張總經理則表示，林鼎建設推案向來「重質不重量」，往往兩、三年磨一案，近期的推案「林鼎日光寓」已完銷，新案則正處籌備階段，剛好利用疫情期間繼續磨圖，並重複確認內部細節、設計與準備工作，相信不久之後能有新的產品推出。

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民調中心

針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
14.43%85.57%
2021-07-09-2021-07-13

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
18.83%81.17%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
14.93%85.07%
2021-07-08-2021-07-11
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

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您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

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