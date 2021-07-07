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中國持續管控科技業　彭博：網路巨頭市值已蒸發2.4兆

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-07-07 19:52:48

中國監管部門早前以反壟斷執法天價開罰阿里巴巴182億人民幣，約談螞蟻金服、騰訊、美團、百度等多家網路科技公司與金融平台，上個月底在美國IPO上市的叫車平台「滴滴出行」（Didi）被中國國家網信辦要求從應用程式商店下架，再次引起外界對中國管控網路科技業的動向。《彭博社》報導指，恆生科技指數和今年2月的高點相比下跌31%，整個中國科技業蒸發超過8千億美元（約2.4兆台幣）。

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《彭博社》今（7）日報導，中國科技巨頭的市值與2月高點相比，蒸發了至少8270億美元，而北京對科技業的打擊仍未結束，加劇投資者的擔憂，和市場拋售股票的趨勢。中國監管部門週二（6）表示要加強對滴滴數據安全的審查，並且進一步加強管理在海外上市的中國企業，其中就包括騰訊、阿里巴巴、京東、百度以及美團等知名公司，增加了投資者的拋售壓力。

東驥基金管理有限公司（Pegasus Fund Managers Ltd.）總經理保羅‧彭（Paul Pong）表示他自己就在5月份出售了三分之二的科技股，包括阿里巴巴與騰訊的股票，他預測，中國的管控政策將會持續出台，今年第三季市場仍會不斷拋售中國科技業股票。

《彭博社》統計，滴滴在美國的存託憑證（ADR）下跌20%，市值蒸發約150億美元。恆生科技指數今（7）日下跌1.9%，其中包括幾個代表性科技巨頭，美團和騰訊的跌幅超過3%，阿里巴巴則是下跌2.1%。和2月相比，騰訊市值蒸發超過2643億（美元，下同）、阿里巴巴蒸發1712億、美團蒸發1199億、拼多多蒸發364億、快手科技蒸發1338億、京東蒸發540億、百度蒸發171億、小米蒸發124億。

在螞蟻金金服PO被緊急叫停、阿里巴巴與美團接受反壟斷調查後，中國監管部門開始注意到科技產業掌握的數據安全問題。投資公司「United First Partners」新加坡分部亞洲主管賈斯汀．唐（Justin Tang）認為，投資者可能會先賣出股票，長期來看中國科技業仍在成長，但政策上的不確定性對短期投資者來說是個警告。

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