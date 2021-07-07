中國持續管控科技業　彭博：網路巨頭市值已蒸發2.4兆

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東驥基金管理有限公司（Pegasus Fund Managers Ltd.）總經理保羅‧彭（Paul Pong）表示他自己就在5月份出售了三分之二的科技股，包括阿里巴巴與騰訊的股票，他預測，中國的管控政策將會持續出台，今年第三季市場仍會不斷拋售中國科技業股票。
《彭博社》統計，滴滴在美國的存託憑證（ADR）下跌20%，市值蒸發約150億美元。恆生科技指數今（7）日下跌1.9%，其中包括幾個代表性科技巨頭，美團和騰訊的跌幅超過3%，阿里巴巴則是下跌2.1%。和2月相比，騰訊市值蒸發超過2643億（美元，下同）、阿里巴巴蒸發1712億、美團蒸發1199億、拼多多蒸發364億、快手科技蒸發1338億、京東蒸發540億、百度蒸發171億、小米蒸發124億。
在螞蟻金金服PO被緊急叫停、阿里巴巴與美團接受反壟斷調查後，中國監管部門開始注意到科技產業掌握的數據安全問題。投資公司「United First Partners」新加坡分部亞洲主管賈斯汀．唐（Justin Tang）認為，投資者可能會先賣出股票，長期來看中國科技業仍在成長，但政策上的不確定性對短期投資者來說是個警告。