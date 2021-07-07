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柯文哲：很多商品都中國製　為何疫苗不能用中國代理的？

▲台北市長柯文哲7日晚間接受中廣前董事長趙少康專訪時，表示「很多商品都中國製，為何疫苗不能用中國代理的？」（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲7日晚間接受中廣前董事長趙少康專訪時，表示「很多商品都中國製，為何疫苗不能用中國代理的？」（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-07-07 20:48:45

新冠肺炎疫情在台灣近日逐漸趨緩，不過能夠有效遏止疫情的疫苗，在台灣仍舊相當缺乏。台北市長柯文哲今（7）日晚間接受中廣前董事長趙少康專訪時，直言「全世界打了25億劑，怎麼台灣買不到？」更提到由上海復星代理的BNT疫苗，質疑台灣很多商品都是中國製的，「為何疫苗不能用中國代理的？」

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柯文哲表示，對於採購BNT疫苗、上海復興相關事件他有意見。「身上穿的衣服，標籤一翻出來都是made in China。」柯文哲說，很多台灣使用的物品都可以買中國製造，為什麼這個就特別不可以？意識形態太過頭牽涉到百姓生命實在太過分。對此趙少康也幫腔，表示民眾使用的iphone都是郭台銘的鴻海公司在大陸組裝的，大家也都在使用。

柯文哲強調，實在無法理解為何台灣買不到疫苗，畢竟全世界打了25億劑，怎麼台灣買不到，這實在沒道理，但發生什麼事他也搞不清楚。不過針對BNT疫苗事件，柯文哲說，意識形態一個程度就可以，太過頭，牽涉到老百姓生命，實在太過分。

▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至7月7日確診13885例，本土死亡715例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至7月7日確診13885例，本土死亡715例。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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92.02%7.98%
2021-07-06-2021-07-09

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
19.26%80.74%
2021-07-04-2021-07-07
不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

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