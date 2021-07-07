柯文哲：很多商品都中國製　為何疫苗不能用中國代理的？

新冠肺炎疫情在台灣近日逐漸趨緩，不過能夠有效遏止疫情的疫苗，在台灣仍舊相當缺乏。台北市長柯文哲今（7）日晚間接受中廣前董事長趙少康專訪時，直言「全世界打了25億劑，怎麼台灣買不到？」更提到由上海復星代理的BNT疫苗，質疑台灣很多商品都是中國製的，「為何疫苗不能用中國代理的？」





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柯文哲表示，對於採購BNT疫苗、上海復興相關事件他有意見。「身上穿的衣服，標籤一翻出來都是made in China。」柯文哲說，很多台灣使用的物品都可以買中國製造，為什麼這個就特別不可以？意識形態太過頭牽涉到百姓生命實在太過分。對此趙少康也幫腔，表示民眾使用的iphone都是郭台銘的鴻海公司在大陸組裝的，大家也都在使用。





柯文哲強調，實在無法理解為何台灣買不到疫苗，畢竟全世界打了25億劑，怎麼台灣買不到，這實在沒道理，但發生什麼事他也搞不清楚。不過針對BNT疫苗事件，柯文哲說，意識形態一個程度就可以，太過頭，牽涉到老百姓生命，實在太過分。



