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勒夫文獲瑞典國會過半支持　重回總理大位

▲瑞典國會日前通過史上第一次成功的不信任投票，使前總理勒夫文辭職下台，國會今日再次投票，獲得原執政聯盟多數政黨和左派黨等過半支持，將勒夫文重新送回總理職位。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲瑞典國會日前通過史上第一次成功的不信任投票，使前總理勒夫文辭職下台，國會今日再次投票，獲得原執政聯盟多數政黨和左派黨等過半支持，將勒夫文重新送回總理職位。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-08 06:11:13

（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩7日專電）瑞典國會日前通過史上第一次成功的不信任投票，使前總理勒夫文辭職下台，國會今日再次投票，獲得原執政聯盟多數政黨和左派黨等過半支持，將勒夫文重新送回總理職位。

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勒夫文（Stefan Lofven）上周六因為國會不信任投票而辭職下台，國會議長諾倫（Andreas Norlen）接下任務，找出新的總理人選。

依照瑞典憲法規定，國會議長有4次機會，若在4次協商中都無法成功選出新總理，則要重新進行國會議員選舉。第一回被授權協商的溫和黨（Moderates）黨主席克里斯德森（Ulf Kristersson）棄權，議長讓勒夫文接下任務。

勒夫文此次除了得到原執政聯盟多數政黨的支持，加上左派黨（Left Party）與無黨籍議員的支持，以176票得到國會些微過半支持，重新登上總理之位。

原執政聯盟中的自由黨（Liberals）此次對勒夫文投下了不信任票，但因為黨內對於是否跟極右政黨瑞典民主黨（Sweden Democrats）合作，意見分歧，甚至出現跑票。

此外，支持勒夫文的中間黨（Central Party）以鬆綁水岸保護法以及增加森林持有者的林地使用權為條件，護送勒夫文上台，並且拒絕左派黨加入預算討論。而綠黨也已表明，不會支持中間黨版本的預算，這些對立帶給勒夫文的新政府埋下不穩定因素。

因為房租定價問題槓上執政聯盟，造成勒夫文下台的左派黨黨主席達格斯達（Nooshi Dadgostar）表示，中間黨要求勒夫文不跟左派黨協商，不是正經的政治，拒絕協商將會讓勒夫文再度上台後的執政充滿困難。

勒夫文在記者會上表示，得到國會的信任投票再次當上總理，他將會帶著決心與信任執行這個新任務。他對新政府各黨派之間的協商有信心，他認為各黨間的矛盾有機會解套。

勒夫文將在周五上午將新的內閣成員名單送到國會。（編輯：韋樞）1100707

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