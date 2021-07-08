葡萄挑哪種最鮮甜多汁？「排列情況」是關鍵：買錯酸又乾

葡萄種類眾多，一般常見的有黑、紫、紅、綠這4種顏色，每種顏色的營養價值也不盡相同。然而，葡萄到底要怎麼挑才會鮮甜又多汁呢？近日搜狐美食專欄《小茉莉美食記》就透露，葡萄好吃與否有「4個影響因素」，其中，葡萄粒的「排列情況」是最關鍵的，排列「緊密」與排列「稀疏」的區別很大，買錯恐酸掉牙。

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《小茉莉美食記》表示，成熟的葡萄酸甜多汁，讓人一顆一顆停不下來，但是如果不注意挑選，那麼買回家的葡萄很有可能非常酸澀，所以在購買葡萄時候一定要精心挑選，他並分享了4大挑選訣竅。

第一點、看外表





買葡萄不是顏色越鮮豔越好，在購買葡萄時我們總會看到其表面覆蓋著一層白霜，有人會覺得很髒，不願意買，但其實這層白霜是在葡萄生長過程中自然形成的，被稱為「果粉」，是葡萄新鮮與否的判斷標準，越是新鮮優質的葡萄，其表面的果粉越均勻細膩；反之，若表面的果粉已經脫落了，則說明存放時間較久不新鮮了。





第二點、看果柄





果柄是葡萄與葡萄藤的連接紐帶，果柄的顏色體現了葡萄採摘的時間長短。正常情況下，葡萄的果柄呈現綠色，也就是說，果柄越綠的，葡萄越新鮮；反之若是果柄顏色發黃或變成褐色，並且有些乾癟了，則代表葡萄已經不新鮮了，那麼內部果肉口感也會比較差。





▲葡萄到底要怎麼挑才會鮮甜又多汁呢？近日搜狐美食專欄《小茉莉美食記》就透露，葡萄好吃與否跟葡萄粒的「排列情況」有關，越是「鬆散」的，甜度越高。（圖／取自pixabay）

第三點、看葡萄粒的排列情況





購買葡萄，我們往往是成串來購買，首先，要注意拿起一整串葡萄時，不要有很多葡萄粒散落的，這種的代表新鮮度差，掉落的果肉可能已變質。另外，也要觀察葡萄粒的排列情況，有的葡萄粒是顆顆飽滿圓潤的，相對來說比較鬆散；有的則是葡萄粒緊密排列在一起，有的葡萄粒甚至被擠變形了，究竟我們該選擇哪種呢？要選擇相對來說比較「鬆散」的，因為這樣的葡萄每一顆都生長充分，吸收了充足的陽光和養分，甜度也會比較高；相反地，排列緊密的葡萄，有可能葡萄粒在生長的過程中光照不均勻，吃起來會比較酸澀。





第四點、聞氣味





品質越好的葡萄，其果漿越濃，香味也越濃，吃起來味道當然就越甜；反之，我們如果聞到的味道很淡或是沒味道，那很可能說明葡萄的品質較差，當然如果你能明顯聞到一股酸味或是酒精味，則說明葡萄已經壞掉了，也不要買。（編輯：許苡晴）



