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眼球黏3C恐誘發偏頭痛 怕光怕吵怕動要當心
王嚴鋒醫師說，偏頭痛被誘發可分內部與外部原因：外部原因如氣候、溫度、食物、工作壓力等；內部原因則如荷爾蒙變化、情緒與睡眠等；有些人會對聲音與光線較敏感，因此疫情期間長時間使用3C產品時，便容易誘發偏頭痛發作。
王嚴鋒醫師表示，有些人誤以為偏頭痛僅是症狀，但其實偏頭痛是種可治療的疾病，只要頭痛反覆發生，每次持續4至72小時，且日常活動會加劇頭痛，伴隨噁心、畏光、怕吵等情況，即為偏頭痛。全台約有200萬人深受偏頭痛之苦，嚴重影響患者日常生活與工作。
偏頭痛是病可治療可預防 勿把止痛藥當萬靈丹
王嚴鋒醫師補充，很多人不知道偏頭痛是可治療、可預防的，而非只是吃止痛藥，若未妥善控制，容易變成慢性偏頭痛或藥物過度使用頭痛。呼籲有長期偏頭痛問題的民眾，切勿過度忍耐，也別一味依賴止痛藥或感冒糖漿，「止痛藥只是急性用藥，不能過量使用，否則會讓偏頭痛惡化，甚至成癮，造成藥物過度使用頭痛。」
王嚴鋒醫師說，若是久久一次的偏頭痛，可以適量止痛藥應急，搭配調整作息、減少咖啡因攝取、養成運動習慣等；若偏頭痛頻繁發作，一個月有半數的日子都在頭痛，持續超過三個月，很可能是慢性偏頭痛，此時須及早就診神經內科，考慮以預防性用藥治療。
疫情期間減少回診首選長效型藥物 助患者每月頭痛次數減半
王嚴鋒醫師說，現有多款健保有條件給付的針劑或口服藥物可治療及預防偏頭痛，包括肉毒桿菌素及CGRP單株抗體，其療效持續時間長、便利性高，如CGRP單株抗體可持續1個月、肉毒桿菌素則可持續達3個月，特別適合不宜頻繁回診的防疫時期。王嚴鋒醫師補充，經國外試驗發現，使用肉毒桿菌素治療半年後，半數患者頭痛天數改善達5成以上，且通常使用一個月後就能看出成效，副作用也較低。「臨床上曾有位典型病患，過去一個月內頭痛多達20天，使用肉毒桿菌素後，隔月降成10天，第三個月就只剩下幾天。」此外，CGRP單株抗體則是近幾年上市的新藥，通常1個月施打一次，效果也相當不錯。相較於以往傳統口服藥，這些針劑的共同特性就是安全性高，副作用少，但相對費用也較高。所幸健保已有條件給付，可嘉惠較嚴重且對傳統口服藥療效不佳的病患。
王嚴鋒醫師提醒，若偏頭痛一個月發作超過4-5天，或需經常性使用止痛藥方得緩解，切勿再忍耐，請及早求診神經內科。疫情期間可與醫師討論選用療效持續長且有效之治療藥物，減少回診頻率，兼顧防疫安全並改善偏頭痛，維持良好生活品質。
資料來源：健康醫療網 疫情頭痛難道是Delta確診？！ 醫籲：有這些症狀恐為偏頭痛
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