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航運貨櫃世界大戰開打　謝金河：僅剩台灣人還在玩當沖

▲貨櫃航運三雄萬海、陽明、長榮股價紛紛大漲，有投資客選擇長期持股，也有不少民眾玩起當沖。對此，財信傳媒董事長謝金河分析世界局勢後認為，全球貨櫃業已進入國力競賽的關鍵時刻，只有台灣的投資人還在玩當沖。（圖／NOWnews資料照片）
▲貨櫃航運三雄萬海、陽明、長榮股價紛紛大漲，有投資客選擇長期持股，也有不少民眾玩起當沖。對此，財信傳媒董事長謝金河分析世界局勢後認為，全球貨櫃業已進入國力競賽的關鍵時刻，只有台灣的投資人還在玩當沖。（圖／NOWnews資料照片）

記者孫唯容/綜合報導

2021-07-08 10:46:39

貨櫃航運三雄萬海、陽明、長榮股價紛紛大漲，有投資客選擇長期持股，也有不少民眾玩起當沖。對此，財信傳媒董事長謝金河分析世界局勢後認為，全球貨櫃業已進入國力競賽的關鍵時刻，全球貨櫃航運的世界大戰已經開始，只有台灣的投資人還在玩當沖。

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謝金河說，擱淺在蘇伊士運河的長榮租船長富賜輪解決了罰金問題，正式駛離運河，另一個場景是廣東盬田港的問題也落幕，塞港問題也解決，但最值得關注的是，現代商船由大宇承造的16000TEU新船，命名為李舜臣將軍時代的AIgeciras，正式加入營運，南韓總統文在寅親率內閣官員出席新船下水典禮，文在寅誓師要讓南韓重返貨櫃強權國家，南韓力拼重返前5大，這個宣示為全球貨櫃業的競爭帶來新的變數。

謝金河指出，南韓在2013年貨櫃運輸創下39兆韓元營收，在全球排名前5強，當時韓進、現代商船都是重量級航商，2016年韓進破產，現代商船被搶救下來，但已經元氣大傷這次文在寅為南韓的貨櫃運輸訂出150萬TEU的目標，希望到2030年創造70兆韓元（618億美元）營收，目標是搶入前5大，台灣與南韓的競爭又會在貨櫃航運市場正面交峰。

謝金河分析，面對文在寅的企圖心，台灣很可能是攔路虎，除了半導體製造，這回台灣的貨櫃航運業明顯領先，眼前，全球前10大貨櫃航商共擁有6225艘船舶，共計24803990TEU，前10大市占84.64%，如果只算到馬士基，地中海，達飛到中遠，前4大市占57.9%，可見這是一個寡占市場，第四名的中遠集團現有3004081TEU，若加上訂購12艘新船，共有3541074TEU。

從第一名的馬士基，第二的地中海，未來地中海加入48艘新船，會達到4916821TEU，將轉變成老大，第三是法國達飛，若加上新船共有3541074TEU，從這個排名來看，前四大很難搖撼，只能搶第五。

謝金河表示，現在全球第五大是德國赫伯羅特(HLAG)，現有1772312TEU加未來283920TEU，總數2056232TEU，而長榮現有1362385TEU，再加入71艘新船712318TEU，共達2074703TEU，將追上赫伯羅特，搶上第五。

謝金河提到，現代商船現有80艘，842192TEU，未來有12艘船，共有998192TEU，還不到長榮一半，也大約只有日本ONE1853040TEU的一半，而萬海多46艘船，共有879238TEU，及陽明的727657TEU，都緊追在現代商船後面，如果把台灣3家貨櫃航商未來加入新船算在一起總共有3681643TEU，「台灣如果三合一，會變成世界第三大航商，這是台灣看不見的實力，這一點台灣遙遙領先」。

謝金河感嘆，台灣把貨櫃三雄炒成投機股，法人每天都在喊目標價，散戶每天玩當沖，其實未來貨櫃運輸涉及船舶，智慧運籌，碳中和等變數，也是國力競賽的一環，南韓在船舶噸位數落後，但股價很有企圖心，現代商船從2120漲到51100韓元，已經大漲23.1倍今天馬士基創18735丹麥幣新高，赫伯羅特創205.8歐元歷史高點，中遠從3.14漲到33.4人民幣，已經大漲10倍，昨天中遠海控公布半年淨利，從去年上半年的11.37躍升至370.33億人民幣，這是貨櫃運輸百年盛況。

謝金河強調，全球貨櫃業已進入國力競賽的關鍵時刻，只有台灣的投資人仍在玩當沖，不看明天，後天發生的事，只在看下一秒的變化，這是一個很奇妙的景象。

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