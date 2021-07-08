柯文哲稱到環南「開會」遭設局　王必勝：站著怎麼開會？

台北市長柯文哲昨（8）日晚間接受中廣前董事長趙少康專訪時，透露日前立委林昶佐前往環南市場對自己嗆聲，卻反遭市場自治會長痛罵一事，直言自己當天「遭到設局」。柯文哲強調當天僅接獲中央通知表示要「開會」，結果到了現場看到麥克風都架好、手舉牌都拿好了，才知道自己被「請君入甕」。對此醫福會執行長王必勝今天上午則表示「本來就是記者會」，更直言「站著要怎麼開會？」





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柯文哲表示，前一天半夜才得知環南市場有41人確診，隔天晨會時才被通知說防疫指揮中心要開聯合會議，結果到了現場，「陳時中的麥克風、看板都準備好了，原來局都設好了！」柯文哲說，自己事前完全不知道農委會跟經濟部會到場，也不知道是要開記者會，結果去了之後「陣勢都擺好了」。柯文哲回憶當時陳時中致詞完以後，林昶佐就直接拿起麥克風，對他一陣猛批。





對此醫福會執行長王必勝今天上午接受媒體訪問時，被問到柯文哲的說法，王必勝強調，一開始就是舉辦記者會，沒有什麼聯合會議。「我們一開始就講記者會，當然是記者會，站著怎麼開會？」王必勝說，到了現場所有部會官員跟市府官員都是站著的，站著要怎麼開會？媒體也追問是不是雙方聯絡出了問題？王必勝則低調表示不知道有什麼問題。





而根據衛福部及台北市政府事前通知媒體的採訪通知中，兩者都註明是「記者會」，與柯文哲昨日在節目中說的「召開聯合會議」有一定的差異。



