中國「永輝超市」市值蒸發3千億　董秘棄千萬高薪辭職

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永輝超市官方網頁介紹，企業成立於2001年，2010年在A股上市，為中國首批將生鮮農產品引進現代超市的流通企業之一，曾被譽為「民生超市、百姓永輝」，至今在全中國29個省份營業，擁有超過千家連鎖超市，2019年被列中國超市百強3強、連鎖百強6強，是中國超商零售業白馬股的典範。
在中國社群流傳的告別信中，張經儀表示自己12年來認真工作，用時間實現了夢想，讓永輝立下千店千億的里程碑。現在他無法繼續與永輝人攀登遠處的高山，需要回家孝敬父母陪伴家人。
2020年永輝超市年報顯示，張經儀在辭職前獲得的最後一份報酬税前高達396萬（約1715萬台幣），當時持有約245.9萬股，以昨日收報的每股4.82元計算，張經儀持有的股份市值1185.2萬元（約5133萬台幣）。公開資料顯示，張經儀去年減持163.9萬股，保守估計手上的股票價值仍有800萬元（約3465萬台幣）。
張經儀辭職後，永輝超市新的董事會秘書人選為48歲的吳樂峰，為永輝超市的證券事務代表。除了新的董秘人選，中國市場更關注曾經永輝超市如何從千億遭腰斬，以及如何突破瓶頸。2018年永輝超市開始出現業績下滑的趨勢，2020年營收入和淨利潤較同比-3.77%、-1021.21%，明顯陷入虧損。
中國媒體報導指出，2018年永輝超市創始人張氏兄弟因經營理念不同，出現分家，成為永輝超市的發展轉捩點。「超級物種」（優質生鮮商品）戰略失敗加上商業模式跟不是網路時代的發展競爭，導致企業持續虧損。