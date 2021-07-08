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中國「永輝超市」市值蒸發3千億　董秘棄千萬高薪辭職

▲中國超商零售龍頭「永輝超市」市值3年慘遭腰斬，昨日董秘辭職再次引起業界關注。（圖／翻攝自搜狐網）
▲中國超商零售龍頭「永輝超市」市值3年慘遭腰斬，昨日董秘辭職再次引起業界關注。（圖／翻攝自搜狐網）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-07-08 11:20:40

中國超市龍頭股「永輝超市」股價與2018年高點12.32人民幣相比，縮水了60%，至今只剩下4.85元人民幣，市值蒸發了710億人民幣（約3075億台幣），週二（6）晚間永輝超市公告「老臣」董事會秘書張經儀提出辭職，並在社群Po出一封告別信，再次對股市投下震撼彈。

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綜合中國媒體報導，永輝超市市值曾經超過千億人民幣，如今僅剩約460億人民幣（約1992億台幣），週三（7）永輝超市股價上漲1.05%，收報4.82人民幣。早前永輝超市公告稱，收到董事會秘書張經儀提出的辭職申請，62歲的張經儀在永輝任職長達12年，可以說是公司的「老臣」，突然告老還鄉引起市場關注。

永輝超市官方網頁介紹，企業成立於2001年，2010年在A股上市，為中國首批將生鮮農產品引進現代超市的流通企業之一，曾被譽為「民生超市、百姓永輝」，至今在全中國29個省份營業，擁有超過千家連鎖超市，2019年被列中國超市百強3強、連鎖百強6強，是中國超商零售業白馬股的典範。

在中國社群流傳的告別信中，張經儀表示自己12年來認真工作，用時間實現了夢想，讓永輝立下千店千億的里程碑。現在他無法繼續與永輝人攀登遠處的高山，需要回家孝敬父母陪伴家人。

▲（圖／翻攝自網路）
▲網路上流傳的永輝董秘告別信。（圖／翻攝自網路）
2020年永輝超市年報顯示，張經儀在辭職前獲得的最後一份報酬税前高達396萬（約1715萬台幣），當時持有約245.9萬股，以昨日收報的每股4.82元計算，張經儀持有的股份市值1185.2萬元（約5133萬台幣）。公開資料顯示，張經儀去年減持163.9萬股，保守估計手上的股票價值仍有800萬元（約3465萬台幣）。

張經儀辭職後，永輝超市新的董事會秘書人選為48歲的吳樂峰，為永輝超市的證券事務代表。除了新的董秘人選，中國市場更關注曾經永輝超市如何從千億遭腰斬，以及如何突破瓶頸。2018年永輝超市開始出現業績下滑的趨勢，2020年營收入和淨利潤較同比-3.77%、-1021.21%，明顯陷入虧損。

中國媒體報導指出，2018年永輝超市創始人張氏兄弟因經營理念不同，出現分家，成為永輝超市的發展轉捩點。「超級物種」（優質生鮮商品）戰略失敗加上商業模式跟不是網路時代的發展競爭，導致企業持續虧損。

▲（圖／翻攝自網路）
▲永輝超市發布的聲明。（圖／翻攝自網路）
 

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