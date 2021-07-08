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藍光屬於能量較高、波常較短的可見光，大多認為因為會穿透角膜與水晶體射入黃斑部後，高能量特性，造成黃斑部病變，也可能因過度刺激下易產生過氧化物的自由基，傷害視網膜細胞，另一個理由則是因可見光波長較短，容易造成散射，使得眼睛在藍光刺激下需要用力聚焦，長期下來導致眼睛疲勞。
濾藍光眼鏡助減藍光？ 醫：若色彩失真恐使眼疲勞
何建賢主任解釋，其實戶外光線與LED燈的藍光強度比3C螢幕所發出藍光強了數倍，但因使用3C產品時，眼睛常直射螢幕，加上使用時數過長，才會造成多數人認為藍光是視力的隱形殺手的觀念，尤其市面上有許多濾藍光濾片及濾藍光眼鏡可幫助減少藍光，但每家廠商技術不同也會造成不同程度過濾效果，若色彩失真或亮度下降太強而降低光線輸出效果，反而加深眼睛疲勞。
使用3C產品應適時休息 望遠凝視遠離近視
因此，要避免3C產品對孩子眼睛造成傷害，最重要仍是透過適時休息，包括使用3C產品一小時應該休息10至20分鐘，且避免在關燈情況下看電視和玩手機，另外，也可多攝取深綠色蔬菜、黃色水果、莓果類、魚類等，有效抵禦藍光的氧化損傷威脅。何建賢主任呼籲，雖因為疫情讓學生得長時間近距離大量用眼，但家長應於課間休息時盡量讓孩子有望遠凝視的機會，遠離近視發生。
資料來源：健康醫療網 線上上課藍光恐傷眼？ 醫：實證醫學尚未證實
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