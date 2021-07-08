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名家論壇》網路溫度計／罷免林昶佐聲浪恐怖攀升

▲立委林昶佐近日酸柯文哲「講廢話」，反遭市場自治會長林勝東嗆聲。（圖／翻攝自林昶佐臉書）
▲立委林昶佐近日酸柯文哲「講廢話」，反遭市場自治會長林勝東嗆聲。（圖／翻攝自林昶佐臉書）

文/網路溫度計

2021-07-08 11:25:13｜2021-07-08 11:25:24

中央流行疫情中心指揮官陳時中、台北市長柯文哲2日至萬華環南市場視察時，無黨籍立委林昶佐酸柯「講廢話」，反遭市場自治會長林勝東嗆聲，還被攤商痛罵「要演戲去電視上演」，相關影片稱霸YouTube發燒影片，還有網友拿來製作梗圖包，堪稱近日最紅政治人物。

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▲立委林昶佐酸柯文哲「講廢話」，反遭市場自治會長林勝東嗆聲，相關影片稱霸YouTube發燒影片。（圖／翻攝自YouTube發燒影片）
▲立委林昶佐酸柯文哲「講廢話」，反遭市場自治會長林勝東嗆聲，相關影片稱霸YouTube發燒影片。（圖／翻攝自YouTube發燒影片）
 

因為這場「洗臉」風波，拉抬了罷免林昶佐的網路聲量，截至5日為止，不僅創立不到1個月的《罷免林昶佐》臉書粉絲專頁按讚數暴漲至2.8萬，《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查近一個月的聲量數據（分析期間：2021/06/05-2021/07/04），罷免林昶佐的聲浪逐漸擴大，尤其2日之後更是急遽攀升，對林昶佐的殺傷力可見一斑。

然而，讓林昶佐的立委生涯面臨下台風險的，可不只「東哥嗆昶」這一樁。6月13日萬華被汙名化卻只顧罵國民黨、6月19日反對公開3+11會議紀錄、7月4日遭228紀念館館長爆料消費二二八等，短短一個月內就發生了4波政治危機事件，一共創下了15,950筆的罷免聲量，讓「清林散昶」的風吹得更狂。

▲罷免林昶佐近一個月網路聲量。（圖／《KEYPO大數據關鍵引擎》）
▲罷免林昶佐近一個月網路聲量。（圖／《KEYPO大數據關鍵引擎》）
 

林昶佐的火紅程度讓他登上《DailyView網路溫度計》立法委員口碑排名的第一名，同時也是政治人物口碑排行的第二名，網路聲量擊敗陳時中與總統蔡英文。

▲網路口碑政治人物排行榜。（分析期間：2021/06/28-2021/07/04）（圖／網路溫度計提供）
▲網路口碑政治人物排行榜。（分析期間：2021/06/28-2021/07/04）（圖／網路溫度計提供）
 

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