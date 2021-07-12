居家生活不委屈　暢銷歐美「康普茶」點綴你我品味

自三級警戒以來，多數國人恪守居家防疫，生活被迫從簡，加上天氣也正式進入了酷熱的夏季，雖然外出活動度低，仍是會被午後高溫悶的心煩意亂，但誰說不出門的日子就只能委屈自己呢？其實，懂生活的人在哪都能創造自己的粉紅泡泡，相信這段期間，許多人在家都在嘗試各種創意料理，講求飲食均衡，而在喝得方面，像是能促進新陳代謝的「康普茶」，可說是當代國內外象徵品味的新標籤。





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對台灣人來說，「康普茶」是個相對陌生的飲品，但據傳在公元前220前就在中國出現，又叫冬菇茶、紅茶菌，舉凡紅茶、綠茶葉、咖啡、蔬果到中藥材，都可以發酵成康普茶。近代大多以茶湯加糖為基底，加入紅茶菌發酵製成，口感酸甜適中，因為有添加益生菌（或是紅茶菌母），能幫助消化與促進代謝力。在2016年時，歐美吹起發酵食品風潮，就連美國名人、影星也趨之若鶩，蔚為風潮。





▲康普茶受米其林青睞，嘗試搭餐入菜，研發出創意菜單。（圖／shutterstock）

除了風靡歐美名人圈，在台灣也有餐廳自釀康普茶，嘗試搭餐入菜，甚至獲得台北米其林指南餐盤推薦餐廳青睞，研發出創意新式菜單。而近來受到疫情影響，這道飲品也成為居家生活的熱搜關鍵字，但事實上，康普茶製作過程很容易失敗，因此一般人要釀造有所難度。看準這波養生趨勢，國內知名保健食品品牌葡萄王，將康普茶加入獨家技術，推出可以輕鬆人手一瓶的「葡萄王康普茶雙纖飲」。



