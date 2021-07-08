中學者稱福島核食安全　遭網友批辱華影片撤銷下架

中國廣東省科學院生態環境與土壤研究所研究員陳能場，先前在中國科學院的科學文化講座「格致論道講壇」上發表演講，內容主張「福島核食是安全的」，演講影片也在近日上網，卻引來大批中國網友砲轟，格致論道講壇也於7日發聲明致歉，並同時宣布撤銷該則影片。





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根據《香港01》、《明報》等媒體報導，中國廣東省科學院生態環境與土壤研究所研究員陳能場早在4月27日舉行，演講內容主要是探討受到核污染的土壤，經過治理後是否能夠種植出安全的糧食，並以福島核泄漏事故作例子。陳能場在演講中詳細說明日本方面的措施，並且列出相關檢測數據，最終得出結論「福島那邊的糧食還是很安全的」。





格致論道講壇於6月23日發布陳能場的演講影片，但影片上網後引起中國網友群情激憤。有網友批評陳能場前段敘述在暗指中國食品不安全，有辱華之意，還有網友表示「（日本）外務省給了多少前」、「滲透已經這麼深了嗎」，懷疑陳能場有接受日本政府贊助。





格致論道講壇7日時發出了道歉聲明，表示因審查把關不到位，影片中「存在不當內容」，公開引發負面影響，發現後已立即撤銷。聲明中指出，對於該影片導致的不良影響致以誠摯歉意，今後將切實加強講壇報告選題和內容的審核把關，堅決杜絕此類問題再次發生。





▲格致論道講壇7日時發出了道歉聲明，並宣布撤銷該則影片。

《香港01》報導引述資料指出，格致論道講壇原稱「SELF格致論道講壇」，是中國科學院計算機網絡訊息中心和中國科學院科學傳播局聯合主辦的科學文化講座，致力於非凡思想的跨界交流。陳能場畢業於福建農業大學，1991年獲中科院南京土壤研究所環保室碩士學位，現為鹿兒島大學日本學術振興會外國人特別研究員。



