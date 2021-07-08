台中清晨砸車傷人　疑修車欠款糾紛

台中市今(8)日清晨4時許，一輛共乘三名男女的自小客車在西屯路與忠明路口被另一輛共乘五名男子的自小客車攔下砸車毆打，第二警分局據報趕至現場處理時，逞兇的一方已逃之夭夭；遭砸車的兩名男子頭部及手部受傷，送醫治療後並無大礙。警初步調查係一椿修車欠款糾紛導致的暴力事件，警方已通知當事人到案說明。
記者鄧力軍/台中報導
2021-07-08 14:21:38
今7月8日04時24分許，警方據報臺中市北區西屯路上近忠明路口發生一起行車糾紛案。一名劉姓男子(26歲)駕駛自小客車搭載19歲的王姓男性友人及江姓女性友人 (24歲)等共3人，行經西屯路時突然遭到一部白色自小客車攔下，車上5名男子下車持球棒等工具上前猛砸車輛。第二分局據報立即啟動快打優勢警力迅速到場，惟警方到場時逞兇的一方已離去，遭砸的小客車前方擋風玻璃與後方玻璃遭到毀損，現場亦發生肢體衝突，致使劉男頭部輕微擦傷、王男手指輕微擦傷，警方立即將其送醫治療，目前傷勢已無大礙。
經警方責成專案小組擴大調閱現場周邊及沿線監視器，鎖定涉案車輛車號，目前25歲廖姓車主已到案說明，初步瞭解係因新臺幣5萬元修車費問題造成的紛爭，目前已鎖定涉及傷人之其他在逃男子身份，已陸續通知到案。
第二分局分局長蔡元戎呼籲，暴力無法解決問題，應循正當途徑報警處理，警方對於維護社會秩序責無旁貸，將針對脫序行為強勢執法，絕不容許不法行為危害社會秩序，依法究辦嚴懲，以維護市民安全為先。