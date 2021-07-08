菜單驚見一項「老媽」！他好奇味道如何　內行揭秘：蠻甜

餐飲市場競爭激烈，有些店家為吸引消費者目光，會將菜名改為較特殊罕見的名字，不過，你看過菜名叫做「老媽」的料理嗎？對此，就有一名男網友發文，表示公司要訂午餐時，他在整張菜單中看到「老媽」兩字，讓他超困惑，貼文一出，也有內行網友解答了。





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該名男網友昨（7）日在社群平台《Dcard》上以「不太對勁的菜單」為題發文，表示一早在公司準備訂午餐時，發現菜單上好像出現了什麼「神奇的料理」。





而從他PO出的菜單中可以看到，左邊一般排餐，有像是炸雞腿飯、排骨飯、雙拼飯等；右下角則有咖哩＆麵，像是日式烏龍麵、咖哩豬排飯等；不過就在右上角的「日式蓋飯」中，除了牛肉蓋飯、炸豬排蓋飯以外，竟然還有一項菜名叫「老媽」的料理在其中，也讓他超困惑，開玩笑直呼「等等，老媽已經是一種食材了嗎」？





▲男網友PO出讓他很困惑的菜名「老媽」。（圖／翻攝自《Dcard》）

其中，就有內行網友解答，「想必各位一定也很好奇（老媽）是什麼？就是把很多洋蔥和炸雞肉泡在壽喜燒醬汁裡，吃起來甜甜的，泡的有點軟爛，好吃嗎？欸......口味因人而異，我個人是不愛啦，來品嚐看看就知道」、「查了一下，老媽蓋飯還真的是一道菜名」；另外，還有網友表示，「這菜單好眼熟，你是不是在台南，我在前公司訂午餐的時候也訂過這間」、「看那個蓋飯的做法，果真很台南，夠甜」。（編輯：郭佩蓉）



