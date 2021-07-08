COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

菜單驚見一項「老媽」！他好奇味道如何　內行揭秘：蠻甜

▲有名男網友在菜單上驚見一道菜名叫「老媽」，讓他好奇求解，貼文一出，也有內行解答了。（示意圖／取自pixabay）
▲有名男網友在菜單上驚見一道菜名叫「老媽」，讓他好奇求解，貼文一出，也有內行解答了。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-08 14:51:02

餐飲市場競爭激烈，有些店家為吸引消費者目光，會將菜名改為較特殊罕見的名字，不過，你看過菜名叫做「老媽」的料理嗎？對此，就有一名男網友發文，表示公司要訂午餐時，他在整張菜單中看到「老媽」兩字，讓他超困惑，貼文一出，也有內行網友解答了。

我是廣告 請繼續往下閱讀

該名男網友昨（7）日在社群平台《Dcard》上以「不太對勁的菜單」為題發文，表示一早在公司準備訂午餐時，發現菜單上好像出現了什麼「神奇的料理」。

而從他PO出的菜單中可以看到，左邊一般排餐，有像是炸雞腿飯、排骨飯、雙拼飯等；右下角則有咖哩＆麵，像是日式烏龍麵、咖哩豬排飯等；不過就在右上角的「日式蓋飯」中，除了牛肉蓋飯、炸豬排蓋飯以外，竟然還有一項菜名叫「老媽」的料理在其中，也讓他超困惑，開玩笑直呼「等等，老媽已經是一種食材了嗎」？

▲男網友PO出讓他很困惑的菜名「老媽」。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲男網友PO出讓他很困惑的菜名「老媽」。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一出，網友紛紛歪樓，「老媽，你也太便宜了吧」、「老闆你好，我要點一份老媽」、「跟媽媽吵架時就點老媽，把她吃下肚」、「你好，我要一個老媽」、「可能是炒肉絲」、「老媽在你後面，她很火」、「老媽可以賣70，那我阿嬤可以賣多少」。

其中，就有內行網友解答，「想必各位一定也很好奇（老媽）是什麼？就是把很多洋蔥和炸雞肉泡在壽喜燒醬汁裡，吃起來甜甜的，泡的有點軟爛，好吃嗎？欸......口味因人而異，我個人是不愛啦，來品嚐看看就知道」、「查了一下，老媽蓋飯還真的是一道菜名」；另外，還有網友表示，「這菜單好眼熟，你是不是在台南，我在前公司訂午餐的時候也訂過這間」、「看那個蓋飯的做法，果真很台南，夠甜」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
29.41%70.59%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
90.66%9.34%
2021-07-06-2021-07-09
疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

繼續作答
不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀