微解封！內政部：宗教場所管制微調、公祭仍禁止

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此外，為讓進入宗教場所的民眾保持社交距離，室外的廟埕以每人1平方公尺為安全距離，凡進入宗教場所建築物裡面，以每人前後左右至少距離1.5公尺（2.25平方公尺容留空間計算），最多為99人，即使面積超過225平方公尺，仍不能超過上限人數。
一旦入場民眾超過容留人數上限，宗教場所應引導民眾於場所外等候，並注意等候時的社交距離及交通安全。
國家公園部分，除山屋、生態保護區及墾丁所有沙灘仍持續關閉外，戶外遊憩據點，將加強監測人流，並配合所在地方政府或原鄉部落管制或封閉措施；室內場所以每人2.25平方公尺面積，進行總量管制，用餐採梅花座並設隔板；住宿小木屋，每間4人為限；停車場調降停車數為原數量的40％，相關管制視現場狀況彈性調整。
為使人民團體及合作社於疫情期間能順利推動會務及社務，即日起放寬得以視訊方式召開會員（社員）大會（含代表大會），會(社)員視訊出席視為親自出席，但視訊會議不得辦理選舉、補選、罷免等事項。
在殯葬方面，繼續暫停公祭，喪家及業者辦理家祭時，務必做好防疫措施，避免群聚感染。各地方政府已積極強化殯葬設施的人流管制、總量管制、動線規劃等措施，骨灰（骸）存放設施僅限進塔、遷出的案件，不開放民眾進塔祭拜；並落實實聯制、量體溫、保持社交距離、全程佩戴口罩、禁止飲食，及環境消毒。
內政部長徐國勇籲請民眾，防疫千萬不能鬆懈，務必遵守指揮中心防疫指引，維持勤洗手、戴口罩、保持社交距離；若宗教團體無充足人力可制定計畫或落實控管防疫措施，為維護自身及民眾的安全，建議宗教團體維持暫不開放，齊心防疫。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。