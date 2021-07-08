COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

在職勞工薪水少20%　可領1萬生活補助

▲勞動部推出紓困新措施，勞工受疫情影響，薪資減少2成，即有機會領到生活補貼1萬元。（圖／高市府勞工局提供）
▲勞動部推出紓困新措施，勞工受疫情影響，薪資減少2成，即有機會領到生活補貼1萬元。（圖／高市府勞工局提供）

記者張志康/綜合報導

2021-07-08 14:59:08

勞動部今（8）日宣布紓困新措施，只要勞工已於4月30日參加就業保險、投保薪資在新台幣2.4萬至3.48萬元間，且5月或6月薪資減少逾20%，就發1萬元生活補貼。

我是廣告 請繼續往下閱讀
勞動部表示，考量部分受僱勞工雖受到新冠疫情影響，但卻不在各部會紓困方案內，勞動部宣布提供一定資格的全時受僱勞工，發給生活補助，12日起，開放勞工上網申請。

勞動部規畫，凡4月30日已參加就業保險，且月投保薪資在2.4萬元（含）至3.48萬元（含），勞工只要在5 月或6月仍受僱於同一名雇主、薪資減損逾20%以上，就發放生活補貼1萬元。

不過，如果符合上述資格勞工在4月30日同時也有在職業工會或漁會加保勞工保險者，或者是正在留職停薪但依法令規定得以繼續參加就業保險者，則會被排除適用。

勞動部表示，全時受僱勞工生活補貼1萬元將開放勞工兩階段線上申請，其中12日上午10時將先開放開放「5月份」薪資符合紓困條件的勞工申請；第二階段則自是23日上午10時起，開放「6月份」薪資符合紓困條件的勞工申請，符合資格者可至計畫網站（https://mol-10000.wda.gov.tw）提出申請。

勞動部指出，為方便民眾申請，系統資料庫已建置符合投保薪資及限制條件者名單，減薪比率符合計畫規定民眾只要在系統輸入身分證字號/居留證號及4月與5月或6月薪資，系統將自動試算減薪比率，達20%以上者再上傳各月薪資證明影本，就可完成申請程序。

對於符合資格，但無法上網、沒有金融機構帳戶或有其他原因無法順利透過線上申請者，可電洽「0800-885-123」免付費諮詢專線，將另外提供紙本申請管道。

勞動部也提醒，如果勞工已經領取其他政府機關相同性質補助、補貼或津貼，就不可申請，且縱使「5月份」及「6月份」薪資皆符合紓困條件，仍只能請領一份，申請案經過審查，符合資格者，補貼款將直接匯入勞工本人金融機構帳戶。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
29.41%70.59%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
90.66%9.34%
2021-07-06-2021-07-09
疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

繼續作答
不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀