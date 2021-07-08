在職勞工薪水少20%　可領1萬生活補助

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勞動部規畫，凡4月30日已參加就業保險，且月投保薪資在2.4萬元（含）至3.48萬元（含），勞工只要在5 月或6月仍受僱於同一名雇主、薪資減損逾20%以上，就發放生活補貼1萬元。
不過，如果符合上述資格勞工在4月30日同時也有在職業工會或漁會加保勞工保險者，或者是正在留職停薪但依法令規定得以繼續參加就業保險者，則會被排除適用。
勞動部表示，全時受僱勞工生活補貼1萬元將開放勞工兩階段線上申請，其中12日上午10時將先開放開放「5月份」薪資符合紓困條件的勞工申請；第二階段則自是23日上午10時起，開放「6月份」薪資符合紓困條件的勞工申請，符合資格者可至計畫網站（https://mol-10000.wda.gov.tw）提出申請。
勞動部指出，為方便民眾申請，系統資料庫已建置符合投保薪資及限制條件者名單，減薪比率符合計畫規定民眾只要在系統輸入身分證字號/居留證號及4月與5月或6月薪資，系統將自動試算減薪比率，達20%以上者再上傳各月薪資證明影本，就可完成申請程序。
對於符合資格，但無法上網、沒有金融機構帳戶或有其他原因無法順利透過線上申請者，可電洽「0800-885-123」免付費諮詢專線，將另外提供紙本申請管道。
勞動部也提醒，如果勞工已經領取其他政府機關相同性質補助、補貼或津貼，就不可申請，且縱使「5月份」及「6月份」薪資皆符合紓困條件，仍只能請領一份，申請案經過審查，符合資格者，補貼款將直接匯入勞工本人金融機構帳戶。