逾200名香港區議員恐被取消資格　泛民派掀辭職潮

香港國安法實施以來，當地言論與新聞自由日益緊縮，多家港媒7日引述消息，預計約230名區議員會被以不符宣誓要求為由，遭取消資格(DQ)並追討薪資，但辭職者則不算入。消息一出，香港陸續有泛民派的區議員宣布辭職，有港媒統計截至8日下午2點左右，已有至少29位區議員請辭。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-07-08 15:08:10
綜合香港媒體報導，香港特區政府本月將安排區議員宣誓，表明擁護基本法和效忠特區，港府會先向400多名區議員寄信，列明符合宣誓資格的條件，惟消息人士透露，涉及4類「負面清單」行為的區議員將被DQ，預計會有約230名區議員不符宣誓要求，將遭港府索討上任至今的所有薪酬及津貼，每人涉及金額恐超過100萬港元，不過若區議員在被DQ前主動辭職，當局可能會將個案「凍結」，不繼續追討薪津。
消息傳出後，7日起就有多名香港區議員宣布辭職，包括民主黨屯門區議會主席陳樹英、屯門區議員盧俊宇、九龍城區議會副主席鄺葆賢、區議員關家倫、油尖旺區議員李傲然等。
至於辭職的理由，包含照顧家人、減少親友憂慮、身體狀況不佳、開始出現情緒問題等。有議員直指，過去這段時間身心都承受巨大壓力，原希望能為選民再支撐下去，可如今形勢很清楚，已經不能暢所欲言的為香港市民服務，思慮再三後決定請辭。不過亦有區議員表明，即使被DQ、追討薪津，都會坦然面對、問心無愧，因此不考慮主動請辭一事。
香港區議會最近的一次選舉是2019年11月，當時投票率逾7成創下歷史新高，泛民派大勝親中建制派，也被民主派陣營視為反送中運動以來一次大勝。然而，隨著北京逐步收緊對香港的控制，禁蒙面法、國安法實施，都已讓當初勝選的喜悅逐漸淡去。