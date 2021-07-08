COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

逾200名香港區議員恐被取消資格　泛民派掀辭職潮

▲國安法壓境下，不只是媒體，香港泛民派的活動空間也日益緊縮。圖為中共七一黨慶當天，香港各區戒備的警員。（圖／美聯社／達志影像）
▲國安法壓境下，不只是媒體，香港泛民派的活動空間也日益緊縮。圖為中共七一黨慶當天，香港各區戒備的警員。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-07-08 15:08:10

香港國安法實施以來，當地言論與新聞自由日益緊縮，多家港媒7日引述消息，預計約230名區議員會被以不符宣誓要求為由，遭取消資格(DQ)並追討薪資，但辭職者則不算入。消息一出，香港陸續有泛民派的區議員宣布辭職，有港媒統計截至8日下午2點左右，已有至少29位區議員請辭。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合香港媒體報導，香港特區政府本月將安排區議員宣誓，表明擁護基本法和效忠特區，港府會先向400多名區議員寄信，列明符合宣誓資格的條件，惟消息人士透露，涉及4類「負面清單」行為的區議員將被DQ，預計會有約230名區議員不符宣誓要求，將遭港府索討上任至今的所有薪酬及津貼，每人涉及金額恐超過100萬港元，不過若區議員在被DQ前主動辭職，當局可能會將個案「凍結」，不繼續追討薪津。

消息傳出後，7日起就有多名香港區議員宣布辭職，包括民主黨屯門區議會主席陳樹英、屯門區議員盧俊宇、九龍城區議會副主席鄺葆賢、區議員關家倫、油尖旺區議員李傲然等。

至於辭職的理由，包含照顧家人、減少親友憂慮、身體狀況不佳、開始出現情緒問題等。有議員直指，過去這段時間身心都承受巨大壓力，原希望能為選民再支撐下去，可如今形勢很清楚，已經不能暢所欲言的為香港市民服務，思慮再三後決定請辭。不過亦有區議員表明，即使被DQ、追討薪津，都會坦然面對、問心無愧，因此不考慮主動請辭一事。

香港區議會最近的一次選舉是2019年11月，當時投票率逾7成創下歷史新高，泛民派大勝親中建制派，也被民主派陣營視為反送中運動以來一次大勝。然而，隨著北京逐步收緊對香港的控制，禁蒙面法、國安法實施，都已讓當初勝選的喜悅逐漸淡去。

▲香港泛民派曾在2019年底的區議會選舉大獲全勝，當晚香港街頭到處可見興奮的民眾慶祝；時隔不到2年，社會氛圍似已改變。（圖／美聯社／達志影像）
▲▼香港泛民派曾在2019年底的區議會選舉大獲全勝，當晚香港街頭到處可見興奮的民眾慶祝；時隔不到2年，社會氛圍似已改變。（圖／美聯社／達志影像）
▲香港泛民派曾在2019年底的區議會選舉大獲全勝，當晚香港街頭到處可見興奮的民眾慶祝；時隔不到2年，社會氛圍似已改變。（圖／美聯社／達志影像）
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
29.41%70.59%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
90.66%9.34%
2021-07-06-2021-07-09
不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

繼續作答
疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀