COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

為年輕人發聲！江啟臣呼籲：關注青年失業與疫苗施打問題

▲江啟臣出席國民黨青年部「超前部暑、青年作伙」記者會，表示爭取年輕世代認同是國民黨能否重振的關鍵。（圖／翻攝自江啟臣臉書）
▲江啟臣出席國民黨青年部「超前部暑、青年作伙」記者會，表示爭取年輕世代認同是國民黨能否重振的關鍵。（圖／翻攝自江啟臣臉書）

新聞一部/綜合報導

2021-07-08 15:14:15

中國國民黨主席江啟臣，於今（8）日上午出席青年部「超前部暑、青年作伙」記者會時表示，青年是國民黨改革的重中之重，爭取年輕世代認同是國民黨能否重振的關鍵，因此，為了在疫情下繼續完成原本的青年任務，國民黨勇於創新，將七場暑期青年活動營隊改採全線上方式進行，透過科技突破疫情限制，讓國民黨與青年朋友的溝通能持續有效進行。

我是廣告 請繼續往下閱讀
江啟臣指出，去年有超過3500位青年入黨，今年迄今每十位入黨者有四位是青年伙伴，希望藉由更多元方式，接觸與號召願意支持國民黨、認同中華民國的青年伙伴，加入國民黨共同努力。

他也反映近日年輕人在疫情中的困境，呼籲蔡政府必須正視數百萬青年與青少年沒有疫苗能施打的險境。

尤其7月28日將舉辦大學指考，許多家長擔心學子會暴露在風險中，在疫苗政策上，應讓年輕人能有疫苗施打，Delta變種病毒對年輕人襲擊機會高，如何讓年輕人施打疫苗成為關鍵，蔡總統說要朝群體免疫目標前進，但只要青少年打不到疫苗，群體免疫的這一天就不會來到。

江啟臣質疑，立院編列購買疫苗的經費到底花哪去了？執政者與指揮中心應該公開透明告訴大家，有沒有規劃購買青少年的疫苗？疫苗施打若沒有規劃到青少年，群體免疫目標根本達不到，蔡總統說的群體免疫也是講假的！

他呼籲蔡政府應為數百萬青年與青少年採購足夠、安全的國際疫苗，今天不採購，相信明天就會後悔，為了下一代，這是政府的責任也是義務。

此外，江啟臣也提出年輕人在紓困上飽受困擾的狀況，最新失業率高達4.11％，創下7年新高，隨著畢業季到來與疫情嚴峻，預期失業率仍會升高，但政府的紓困亂象叢生，跟疫苗一樣，紓困的覆蓋率同樣不足，年輕人都被忽略，呼籲執政黨要重視年輕人的困境，應該召開立院臨時會好好討論，尤其在經費編列上能讓年輕世代有疫苗可施打，並真正得到紓困。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
29.41%70.59%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
90.66%9.34%
2021-07-06-2021-07-09
疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

繼續作答
不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀