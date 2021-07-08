為年輕人發聲！江啟臣呼籲：關注青年失業與疫苗施打問題

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他也反映近日年輕人在疫情中的困境，呼籲蔡政府必須正視數百萬青年與青少年沒有疫苗能施打的險境。
尤其7月28日將舉辦大學指考，許多家長擔心學子會暴露在風險中，在疫苗政策上，應讓年輕人能有疫苗施打，Delta變種病毒對年輕人襲擊機會高，如何讓年輕人施打疫苗成為關鍵，蔡總統說要朝群體免疫目標前進，但只要青少年打不到疫苗，群體免疫的這一天就不會來到。
江啟臣質疑，立院編列購買疫苗的經費到底花哪去了？執政者與指揮中心應該公開透明告訴大家，有沒有規劃購買青少年的疫苗？疫苗施打若沒有規劃到青少年，群體免疫目標根本達不到，蔡總統說的群體免疫也是講假的！
他呼籲蔡政府應為數百萬青年與青少年採購足夠、安全的國際疫苗，今天不採購，相信明天就會後悔，為了下一代，這是政府的責任也是義務。
此外，江啟臣也提出年輕人在紓困上飽受困擾的狀況，最新失業率高達4.11％，創下7年新高，隨著畢業季到來與疫情嚴峻，預期失業率仍會升高，但政府的紓困亂象叢生，跟疫苗一樣，紓困的覆蓋率同樣不足，年輕人都被忽略，呼籲執政黨要重視年輕人的困境，應該召開立院臨時會好好討論，尤其在經費編列上能讓年輕世代有疫苗可施打，並真正得到紓困。