名家論壇》黃創夏／人生五十年，還被騙一場‧‧‧

「人生五十年，如夢又似幻，一度得生者，豈有不滅者乎？」





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據說這是日本戰神織田信長最喜歡吟誦的詞句，最近也是台灣「五十歲到六十四歲」被政府列為「第十類」的很多人的感嘆：一度以為自己有機會，生命有保障，可以打到疫苗了，結果，如夢又似幻，豈有不滅者乎‧‧‧





「6491」，這是一個讓我在同儕中驕傲了半天，在140多萬中算是搶頭香了，然後卻一直被安慰的數字！





那一天，看著唐鳳在電視上介紹「疫苗預約系統」，我馬上拿出健保卡，開機、登入網址‧‧‧才一分鐘登記成功，序號正是6491。等到唐鳳記者會開完，我的同齡同儕的數十個群組，噹噹聲頻傳，大家都只在傳遞一個連結分享，就是1922的預約登記，我們這些「第十類」都有「一度得生者」的幸福感。





結果只是「測試版」，黃粱夢醒，還真的太快了。





雖然陳時中後來在記者會說登記上的以後輪到時還是有效，稍微會算數的都人都到，這樣的說法，只是「安慰劑」的障眼法‧‧‧





小學生的算術也可以知道自己的機會有多少。





目前排到「第七類」以上的有「376.4萬人」面對Delta甚至更多種的變種病毒，真正要有防護力，起碼不重症，國際上的學理都發現是要打足了兩劑，甚至可能是要第三劑才有效。





376.4萬成以2是752.8萬，遠遠大於目前台灣真正有到貨的 702.15萬劑（含這兩日AZ的到貨量）而全台需要施打到第十類是1492.4萬人，在第七類之後還有 1116萬人在排隊 （第 8、9、10類人數總和），至於陳時中又公布到第十八類，就是給一個遙遠的夢想，安定人心的手法罷了！





1116乘以2 = 2236萬劑，就算加上郭台銘和台積電的1000萬劑BNT加上高端和聯亞1000萬，都真的完全很順利到手，尚缺236萬劑。當然「側翼部隊」會說還有自購的會到來，可是自相矛盾的就在此，這段日子，也是同一批人在辯解說，國劑疫苗缺貨中，所以自購的疫苗因此到不了台灣。





別忘了還有50歲以下年輕人數百萬，其實真的算到18歲，也將近千萬人。更何況美國已有新說法，面對Delta，施打率可能要提高到84%，真的疫苗尚未充足，政府真的仍需努力，加緊催貨丶設法讓美日加贈，不然終究仍是如夢又似幻。





如果政府心知肚明就算加油也未必有用，畢竟過去錯失了500多天的準備工作，沒關係，還有「側翼部隊」在，倒也沒那困難！





其實，「洗腦鄉民」和「自我麻醉」真的非常簡單，只要他們自己願意去相信，就可以了。





第二次世界大戰期間，盟軍在一九四四年初在北義大利的安其奧展開反攻，面對仍強大的納粹精兵，美軍被困在波佐利一個多星期，傷亡慘重。





當時畢業於哈佛的年輕醫生畢契爾﹝Henry Beecher﹞焦頭爛額，他正服役於當時灘頭堡上的野戰醫院，面對如潮水般不斷湧入的傷兵，畢契爾手忙腳亂，更慘的是，麻醉劑用完了，也沒有嗎啡可以應急，傷兵還是持續湧入。





突然，前線緊急送來一個傷口破裂的士兵，必須緊急手術才能保命。可是，沒有麻醉劑、沒有嗎啡，如何動刀？





不動刀，就是一條人命活生生地在眼前逝去，畢契爾靈機一動，他叫護士替傷兵打「鹽水針」假裝是麻藥。





奇蹟出現了，那個正在哀嚎的士兵竟真的以為是打了麻醉劑，便安心地放鬆，平靜地接受手術，過程中，好像真的不疼不痛，安靜地讓畢契爾動完手術。





畢契爾突然發現原來「鹽水針」如斯妙用，接下來好幾個星期，畢契爾連續用鹽水針假裝是麻藥進行注射，替數十個傷兵進行手術，竟然在打入鹽水針針後，傷兵就以為已經打麻藥了，接受手術刀在身上劃來劃去。





戰後，畢契爾回到了美國，仍震攝於鹽水針可以當「安慰劑」的妙用，他繼續深造，還把這段特殊體驗寫下一篇論文《安慰劑的神奇妙用》﹝The Powerful Placebo﹞。





人生五十年，打打食鹽水，也算聊表安慰了‧‧‧











●作者：黃創夏／資深媒體人





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