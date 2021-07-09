COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

名家論壇》黃創夏／人生五十年，還被騙一場‧‧‧

▲先前疫苗預約系統剛出爐，卻發現有BUG，資格不符也能預約。隨後又宣布系統僅是「測試版」。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）
▲先前疫苗預約系統剛出爐，卻發現有BUG，資格不符也能預約。隨後又宣布系統僅是「測試版」。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）

文/黃創夏

2021-07-09 08:00:00

「人生五十年，如夢又似幻，一度得生者，豈有不滅者乎？」

我是廣告 請繼續往下閱讀

據說這是日本戰神織田信長最喜歡吟誦的詞句，最近也是台灣「五十歲到六十四歲」被政府列為「第十類」的很多人的感嘆：一度以為自己有機會，生命有保障，可以打到疫苗了，結果，如夢又似幻，豈有不滅者乎‧‧‧

「6491」，這是一個讓我在同儕中驕傲了半天，在140多萬中算是搶頭香了，然後卻一直被安慰的數字！

那一天，看著唐鳳在電視上介紹「疫苗預約系統」，我馬上拿出健保卡，開機、登入網址‧‧‧才一分鐘登記成功，序號正是6491。等到唐鳳記者會開完，我的同齡同儕的數十個群組，噹噹聲頻傳，大家都只在傳遞一個連結分享，就是1922的預約登記，我們這些「第十類」都有「一度得生者」的幸福感。

結果只是「測試版」，黃粱夢醒，還真的太快了。

雖然陳時中後來在記者會說登記上的以後輪到時還是有效，稍微會算數的都人都到，這樣的說法，只是「安慰劑」的障眼法‧‧‧

小學生的算術也可以知道自己的機會有多少。

目前排到「第七類」以上的有「376.4萬人」面對Delta甚至更多種的變種病毒，真正要有防護力，起碼不重症，國際上的學理都發現是要打足了兩劑，甚至可能是要第三劑才有效。

376.4萬成以2是752.8萬，遠遠大於目前台灣真正有到貨的 702.15萬劑（含這兩日AZ的到貨量）而全台需要施打到第十類是1492.4萬人，在第七類之後還有 1116萬人在排隊 （第 8、9、10類人數總和），至於陳時中又公布到第十八類，就是給一個遙遠的夢想，安定人心的手法罷了！

1116乘以2 = 2236萬劑，就算加上郭台銘和台積電的1000萬劑BNT加上高端和聯亞1000萬，都真的完全很順利到手，尚缺236萬劑。當然「側翼部隊」會說還有自購的會到來，可是自相矛盾的就在此，這段日子，也是同一批人在辯解說，國劑疫苗缺貨中，所以自購的疫苗因此到不了台灣。

別忘了還有50歲以下年輕人數百萬，其實真的算到18歲，也將近千萬人。更何況美國已有新說法，面對Delta，施打率可能要提高到84%，真的疫苗尚未充足，政府真的仍需努力，加緊催貨丶設法讓美日加贈，不然終究仍是如夢又似幻。

如果政府心知肚明就算加油也未必有用，畢竟過去錯失了500多天的準備工作，沒關係，還有「側翼部隊」在，倒也沒那困難！

其實，「洗腦鄉民」和「自我麻醉」真的非常簡單，只要他們自己願意去相信，就可以了。

第二次世界大戰期間，盟軍在一九四四年初在北義大利的安其奧展開反攻，面對仍強大的納粹精兵，美軍被困在波佐利一個多星期，傷亡慘重。

當時畢業於哈佛的年輕醫生畢契爾﹝Henry Beecher﹞焦頭爛額，他正服役於當時灘頭堡上的野戰醫院，面對如潮水般不斷湧入的傷兵，畢契爾手忙腳亂，更慘的是，麻醉劑用完了，也沒有嗎啡可以應急，傷兵還是持續湧入。

突然，前線緊急送來一個傷口破裂的士兵，必須緊急手術才能保命。可是，沒有麻醉劑、沒有嗎啡，如何動刀？

不動刀，就是一條人命活生生地在眼前逝去，畢契爾靈機一動，他叫護士替傷兵打「鹽水針」假裝是麻藥。

奇蹟出現了，那個正在哀嚎的士兵竟真的以為是打了麻醉劑，便安心地放鬆，平靜地接受手術，過程中，好像真的不疼不痛，安靜地讓畢契爾動完手術。

畢契爾突然發現原來「鹽水針」如斯妙用，接下來好幾個星期，畢契爾連續用鹽水針假裝是麻藥進行注射，替數十個傷兵進行手術，竟然在打入鹽水針針後，傷兵就以為已經打麻藥了，接受手術刀在身上劃來劃去。

戰後，畢契爾回到了美國，仍震攝於鹽水針可以當「安慰劑」的妙用，他繼續深造，還把這段特殊體驗寫下一篇論文《安慰劑的神奇妙用》﹝The Powerful Placebo﹞。

人生五十年，打打食鹽水，也算聊表安慰了‧‧‧

 

●作者：黃創夏／資深媒體人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
27.55%72.45%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
15.15%84.85%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
90.4%9.6%
2021-07-06-2021-07-09
不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

繼續作答
疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀