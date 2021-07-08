COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

三級延長至7月16日　時力籲擴大公費PCR範圍

▲時力立院黨團呼籲擴大公費PCR範圍、 對熱區進行血清抗體篩檢。（資料照／記者呂炯昌）
▲時力立院黨團呼籲擴大公費PCR範圍、 對熱區進行血清抗體篩檢。（資料照／記者呂炯昌）

記者呂炯昌／台北報導

2021-07-08 16:55:58｜2021-07-08 16:57:28

中央流行疫情指揮中心今（8）日宣布三級警戒延長至7月16日，時代力量立院黨團呼籲擴大公費PCR範圍，找出隱藏的病毒，同時為國籍航空機組員進行血清抗體調查，確認機組員完成兩劑疫苗接種後有產生完整保護力，再由航空公司派飛任務。

我是廣告 請繼續往下閱讀
時力立院黨團今日舉行「邊境防堵阻絕病毒，強化採檢社區清零」記者會，呼籲政府應提升邊境管制措施，建立決策的可問責性，阻絕病毒於境外，並持續強化台灣的檢驗量能與策略，降低民眾篩檢門檻，找出社區隱形的傳播鏈。

時力總召邱顯智表示，現在變種病毒突變非常快，從過去的英國 Alpha 變種到現在印度Delta變種，傳染力十分驚人，如何落實邊境防堵，阻絕病毒於境外非常關鍵。此外，為了達成社區清零，我們必須找出隱藏的病毒，可參考世界各國的做法，持續強化檢驗的量能。

立委陳椒華則是對邊境管制 3+11 政策提出質疑，指揮中心一直無法將 3+11 的決策過程說清楚。近日指揮中心專家諮詢小組李秉穎醫師說，「3+11 規定的放寬未經專家會議討論，是指揮中心自己的會議。」而陳時中部長昨天在記者會上也只說，他會負 3+11 的全部責任，但國人關心的是，這樣的政策究竟如何形成，以及關鍵在於重要決策的「可問責性」。從一開始說有專家學者會議討論，到沒有會議記錄，再到李秉穎說沒有經過專家學者會議討論，整個過程一再突顯指揮中心在這項政策上的荒謬，呼籲指揮中心，拿出公文，誠實的向國人報告整個經過。

陳椒華表示，考量機組員工作環境具有較高染疫風險，除了定期PCR檢測之外，也呼籲指揮中心為國籍航空機組員進行血清抗體調查，確認機組員完成兩劑疫苗接種後有產生完整保護力，再由航空公司派飛任務。

王婉諭指出，目前國內疫情雖走向趨緩，但除了雙北熱區仍有雙位數確診外，中南部部分地區亦有偶發性的無明確感染源，社區中仍有一定比例的無症狀感染者難以被篩檢出來，高雄市衛生局就曾透過血清抗體檢驗，發現某起家庭群聚的傳染源為PCR檢測陰性的無症狀感染者，她呼籲指揮中心針對部分熱區進行血清抗體篩檢，找出無症狀感染者比例，藉此估算所需篩檢量能以及防疫措施是否需調整。

時力也指出，根據日前消基會調查，台灣自費核酸檢驗費用較鄰近的國家地區高出不少，儘管部立醫院的自費採檢費用，自6月27日起已有相當程度的調降，但對於民眾來說，仍是相當高的一筆負擔。目前不論是就醫被要求自費採檢，或是已康復的解隔離者返回工作岡位、就醫，被要求出示陰性證明，再再都顯示，自費PCR需求甚大，價格有調降的必要，才不會對有需要的民眾形成經濟門檻，指揮中心應研議擴大公費 PCR 採檢範圍。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
30.23%69.77%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
25%75%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
90.57%9.43%
2021-07-06-2021-07-09
不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

繼續作答
疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀