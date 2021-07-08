三級延長至7月16日　時力籲擴大公費PCR範圍

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時力總召邱顯智表示，現在變種病毒突變非常快，從過去的英國 Alpha 變種到現在印度Delta變種，傳染力十分驚人，如何落實邊境防堵，阻絕病毒於境外非常關鍵。此外，為了達成社區清零，我們必須找出隱藏的病毒，可參考世界各國的做法，持續強化檢驗的量能。
立委陳椒華則是對邊境管制 3+11 政策提出質疑，指揮中心一直無法將 3+11 的決策過程說清楚。近日指揮中心專家諮詢小組李秉穎醫師說，「3+11 規定的放寬未經專家會議討論，是指揮中心自己的會議。」而陳時中部長昨天在記者會上也只說，他會負 3+11 的全部責任，但國人關心的是，這樣的政策究竟如何形成，以及關鍵在於重要決策的「可問責性」。從一開始說有專家學者會議討論，到沒有會議記錄，再到李秉穎說沒有經過專家學者會議討論，整個過程一再突顯指揮中心在這項政策上的荒謬，呼籲指揮中心，拿出公文，誠實的向國人報告整個經過。
陳椒華表示，考量機組員工作環境具有較高染疫風險，除了定期PCR檢測之外，也呼籲指揮中心為國籍航空機組員進行血清抗體調查，確認機組員完成兩劑疫苗接種後有產生完整保護力，再由航空公司派飛任務。
王婉諭指出，目前國內疫情雖走向趨緩，但除了雙北熱區仍有雙位數確診外，中南部部分地區亦有偶發性的無明確感染源，社區中仍有一定比例的無症狀感染者難以被篩檢出來，高雄市衛生局就曾透過血清抗體檢驗，發現某起家庭群聚的傳染源為PCR檢測陰性的無症狀感染者，她呼籲指揮中心針對部分熱區進行血清抗體篩檢，找出無症狀感染者比例，藉此估算所需篩檢量能以及防疫措施是否需調整。
時力也指出，根據日前消基會調查，台灣自費核酸檢驗費用較鄰近的國家地區高出不少，儘管部立醫院的自費採檢費用，自6月27日起已有相當程度的調降，但對於民眾來說，仍是相當高的一筆負擔。目前不論是就醫被要求自費採檢，或是已康復的解隔離者返回工作岡位、就醫，被要求出示陰性證明，再再都顯示，自費PCR需求甚大，價格有調降的必要，才不會對有需要的民眾形成經濟門檻，指揮中心應研議擴大公費 PCR 採檢範圍。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。