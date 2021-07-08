面試全失敗！他撕「公司手冊」拼成名畫 成品讓萬人跪了
「面試」是找工作必經的過程，大多人會在面試時努力讓面試官留下好印象，但找工作並不是一件容易的事情。對此，就有名日本網友在去年面試幾十間公司，結果都沒有被錄取，但他最近突發奇想，將多間公司的宣傳手冊撕毀，再拼貼成梵谷的知名畫作，讓網友忍不住驚呼「根本是天才吧！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-08 16:43:14
根據《BIGLOBE》報導，日本有一名網友「@tai_oi_shii」在《Twitter》表示，自己在去年面試了幾十間公司，結果都沒有被錄取，他當時感到十分沮喪，卻沒有因此放棄，最後成功找到工作。近日，他靈機一動，將未被錄取的公司宣傳手冊撕碎，並用碎片拼貼成畫家梵谷的知名畫作《夜晚露天咖啡座》。
只見原PO將碎紙片貼在紙上，就像是馬賽克作品一般，整體看起來非常精緻，也完美呈現這幅名畫，他做完也忍不住說「被公司拒絕而產生的悲傷、遺憾都昇華了，也感謝最終錄取我的公司」。
事後，原PO在受訪時透露，自己在拼貼的過程中，也回想起面試時的艱辛回憶，雖然找工作並不容易，但失敗的經驗能幫助他成長，找工作也更積極、有動力，因此希望正在求職的人別因被拒絕而放棄。
貼文曝光後，吸引近32萬人按讚，紛紛留言回應，「怎麼會有企業拒絕這樣的天才...」、「這根本是天才吧」、「他們可能沒有意識到已經失去了這樣的人才」、「快把作品寄給那些拒絕你的公司，讓他們後悔」、「帶來正能量的方式很美妙，你是一個藝術家，你會讓放棄你的公司後悔」、「我感受比藝術更重要的是怨恨」。（編輯：許智超）