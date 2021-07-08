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影／嗆中央到環南開記者會不開會　柯文哲：有政府只作秀

▲針對前一天稱自己糟「設局」的說法，台北市長柯文哲8日下午再度批評中央「有政府、只作秀」。（圖／台北市政府提供）
▲針對前一天稱自己糟「設局」的說法，台北市長柯文哲8日下午再度批評中央「有政府、只作秀」。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-07-08 16:37:25｜2021-07-08 18:08:17

台北市長柯文哲昨（8）日晚間接受中廣前董事長趙少康專訪，過程中柯文哲表示日前立委林昶佐前往環南市場對自己嗆聲，卻反遭市場自治會長痛罵一事，直言自己當天「遭到設局」。不過此番說法引發社會各界議論，防疫指揮中心更提出六大聲明澄清。對此柯文哲今天下午在北市防疫記者會上表示，當初就是說好要成立前進指揮所並召開會議，沒想到只開個記者會久走了，根本是「有政府、只作秀」。

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柯文哲表示，有些事情越解釋越讓人家看破手腳，當天中央有打電話來通知要成立前進指揮所，「總是要開個工作會議把分工講清楚吧？」柯文哲說，總不會說中央出來講，面對這件事情只是召開記者會，沒有工作會議？柯文哲更改編行政院長蘇貞昌「有政府、會做事」的口號，直指中央「有政府、只作秀」。

台北市副市長黃珊珊補充表示，當天因應環南市場半夜傳出41起確診案例，上午有接到陳時中的電話，表示要成立聯合指揮中心，並在上午11時30分一起開會討論，場地由北市負責，陳時中也表示要展現雙方態度，中央地方一同合作。不過在市府回報地點後，醫福會執行長王必勝則表示，直接在環南市場討論，站著講也可以，「至此北市府還是會認為會有會前會。」

黃珊珊強調，市長當天11時20分提前抵達現場，發現媒體都已經架好攝影機、麥克風，隨後陳時中與其他部會官員，以及立委林昶佐到場，雙方並無任何對話或討論，陳部長就拿出手板直接開始記者會，且記者會結束後，直到隔天上午才與王必勝召開工作會議。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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