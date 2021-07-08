微解封超複雜！網暈「聽一半就放棄」：還是在家待好待滿

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指揮中心公佈適度鬆綁部分場所營業，包含「國家公園、遊樂園區、休閒農場、植物園、文化園區、駕訓班、美術館、博物館、電影院、表演場館」等等，餐飮場所也將有條件適度開放，但仍維持三級警戒，外出戴口罩，持續停止室內5人、室外10人以上聚會。另外有部分場所則是仍須關閉，像是歌廳舞廳KTV等等。
就有網友在PTT發文，透露自己聽指揮中心的微解封指引，發現各單位各場所都有各自的指引和條件限制，「一堆特殊狀況」，讓原PO不禁直言「試問，聽完這些指引的人，有誰能真的完全了解？完全落實的有多少店家？」最後更認為還是「繼續居家上班，在家待好待滿比較好」，並詢問鄉民們「大家覺得呢？」
而網友也紛紛在底下留言回覆說，「超複雜...我聽到一半就放棄了」、「看不懂，標準也很怪」、「越講越複雜」、「正常做法是一兩條原則去找符合的開放，現在是先有要開放的項目再去找理由」、「K書中心應該很多隔板隔間不開，電影院這種的卻開了」、「指引複雜就算了，問題是誰去督導？誰去糾舉違規？」
其實不只網友熱議，藝人「鬼鬼」吳映潔也在臉書發文表示，「你們有懂微解封嗎？大家一定還是要注意一切！」文章釣出許多藝人回應，「王子」邱勝翊就笑稱「比微積分好懂」、炎亞綸則說「可以吃嗎」，不難看出一般民眾對於微解封的疑惑。（編輯：倪浩軒）
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