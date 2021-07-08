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微解封超複雜！網暈「聽一半就放棄」：還是在家待好待滿

▲中央流行疫情指揮中心今（8）日宣布延長全國疫情警戒第三級至7月26日，但也將從7月13日開始適度鬆綁，推出各行業「微解封」指引。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心今（8）日宣布延長全國疫情警戒第三級至7月26日，但也將從7月13日開始適度鬆綁，推出各行業「微解封」指引。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2021-07-08 17:15:50｜2021-07-08 18:05:10

中央流行疫情指揮中心今（8）日宣布延長全國疫情警戒第三級至7月26日，但同時將從7月13日開始適度鬆綁「微解封」，不過各行各業、不同營業場所都有不同規定，就有網友高呼「微解封的指引是不是太複雜？」獲得許多認同，更有人直言「聽到一半就放棄了...」引發熱議。

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▲中央流行疫情指揮中心宣布三級延長，但部分活動與場所適度鬆綁。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心宣布三級延長，但部分活動與場所適度鬆綁。（圖／指揮中心）
指揮中心公佈適度鬆綁部分場所營業，包含「國家公園、遊樂園區、休閒農場、植物園、文化園區、駕訓班、美術館、博物館、電影院、表演場館」等等，餐飮場所也將有條件適度開放，但仍維持三級警戒，外出戴口罩，持續停止室內5人、室外10人以上聚會。另外有部分場所則是仍須關閉，像是歌廳舞廳KTV等等。

▲中央流行疫情指揮中心宣布三級延長，部分活動與場所適度鬆綁，但仍有場所不予開放。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心宣布三級延長，部分活動與場所適度鬆綁，但仍有場所不予開放。（圖／指揮中心）
就有網友在PTT發文，透露自己聽指揮中心的微解封指引，發現各單位各場所都有各自的指引和條件限制，「一堆特殊狀況」，讓原PO不禁直言「試問，聽完這些指引的人，有誰能真的完全了解？完全落實的有多少店家？」最後更認為還是「繼續居家上班，在家待好待滿比較好」，並詢問鄉民們「大家覺得呢？」

而網友也紛紛在底下留言回覆說，「超複雜...我聽到一半就放棄了」、「看不懂，標準也很怪」、「越講越複雜」、「正常做法是一兩條原則去找符合的開放，現在是先有要開放的項目再去找理由」、「K書中心應該很多隔板隔間不開，電影院這種的卻開了」、「指引複雜就算了，問題是誰去督導？誰去糾舉違規？」

▲吳映潔詢問大家「你們有懂微解封嗎？」（圖／翻攝自吳映潔的臉書）
▲吳映潔詢問大家「你們有懂微解封嗎？」（圖／翻攝自吳映潔的臉書）
其實不只網友熱議，藝人「鬼鬼」吳映潔也在臉書發文表示，「你們有懂微解封嗎？大家一定還是要注意一切！」文章釣出許多藝人回應，「王子」邱勝翊就笑稱「比微積分好懂」、炎亞綸則說「可以吃嗎」，不難看出一般民眾對於微解封的疑惑。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
30.23%69.77%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
25%75%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
90.57%9.43%
2021-07-06-2021-07-09
疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

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