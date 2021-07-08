公費疫苗預約平台上路　屏東設服務台鼓勵民眾踴躍登記

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縣府指出，中央邀集各縣市政府進行視訊會議，決定將唐鳳政委帶領團隊開發的疫苗登記預約平台，讓「第九類」有罕見疾病及重大傷病或19-64歲的高風險疾病者、「第十類」50-64歲成人，可以上網到系統登記施打意願，並做為各縣市撥補疫苗數量的依據，13日到15日第二階段登記施打地點等，預計16日開始這一波疫苗的施打。
潘孟安因此在縣府召開會議，配合中央時程決議縣內68、67、66、65歲長者，將安排在7月13日前完成疫苗施打，時間、地點由村里長或村里幹事另行通知。縣府所屬位於各鄉鎮市的戶政、地政、稅務、社政、衛生所等機關同步從8日下午2時起開設服務台，協助第九、十類民眾完成預約，請民眾攜帶身份證、健保卡及手機。
潘孟安表示，中央已經允諾後續疫苗會陸續撥補，將依年齡層逐步下修來為民眾施打，由於是依預約意願人數做為依據來撥補疫苗，因此，請符合資格的民眾一定要上網預約，縣府會提供貼心的協助服務。
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