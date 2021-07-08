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公費疫苗預約平台上路　屏東設服務台鼓勵民眾踴躍登記

▲屏東縣府團隊為讓民眾快速完成預約，加快疫苗施打速度，決定同步在各鄉鎮市的縣轄機關開設服務台提供協助，縣長潘孟安說，希望屏東縣從小到大一起動起來，爭取最多疫苗衝高施打率。（資料照／屏東縣政府提供）
▲屏東縣府團隊為讓民眾快速完成預約，加快疫苗施打速度，決定同步在各鄉鎮市的縣轄機關開設服務台提供協助，縣長潘孟安說，希望屏東縣從小到大一起動起來，爭取最多疫苗衝高施打率。（資料照／屏東縣政府提供）

記者黃正忠／屏東報導

2021-07-08 18:00:00

公費疫苗登記預約平台即日起開放第九、十類民眾登記施打意願，並依此做為撥補疫苗數量的依據；屏東縣府團隊為讓民眾快速完成預約，加快疫苗施打速度，決定同步在各鄉鎮市的縣轄機關開設服務台提供協助，縣長潘孟安說，希望屏東縣從小到大一起動起來，爭取最多疫苗，衝高施打率，打造最高的保護力！

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▲屏縣府召開會議，配合中央時程安排縣內68、67、66、65歲長者，將在7月13日前完成疫苗施打，時間、地點由村里長或村里幹事另行通知。（截圖／潘孟安臉書）
▲屏縣府召開會議，配合中央時程安排縣內68、67、66、65歲長者，將在7月13日前完成疫苗施打，時間、地點由村里長或村里幹事另行通知。（截圖／潘孟安臉書）
縣府指出，中央邀集各縣市政府進行視訊會議，決定將唐鳳政委帶領團隊開發的疫苗登記預約平台，讓「第九類」有罕見疾病及重大傷病或19-64歲的高風險疾病者、「第十類」50-64歲成人，可以上網到系統登記施打意願，並做為各縣市撥補疫苗數量的依據，13日到15日第二階段登記施打地點等，預計16日開始這一波疫苗的施打。

潘孟安因此在縣府召開會議，配合中央時程決議縣內68、67、66、65歲長者，將安排在7月13日前完成疫苗施打，時間、地點由村里長或村里幹事另行通知。縣府所屬位於各鄉鎮市的戶政、地政、稅務、社政、衛生所等機關同步從8日下午2時起開設服務台，協助第九、十類民眾完成預約，請民眾攜帶身份證、健保卡及手機。

潘孟安表示，中央已經允諾後續疫苗會陸續撥補，將依年齡層逐步下修來為民眾施打，由於是依預約意願人數做為依據來撥補疫苗，因此，請符合資格的民眾一定要上網預約，縣府會提供貼心的協助服務。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
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30.23%69.77%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
25%75%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
90.57%9.43%
2021-07-06-2021-07-09
疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

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