疫苗施打速度加快！北市9日開放65歲以上長者預約疫苗

台北市政府週二（6）才宣布開放68歲以上長者預約施打疫苗，不過還沒開打，北市府又隨即宣布9日起開放65歲以上長者預約，似乎是想加速疫苗施打的速度。對此台北市副市長蔡炳坤表示，因應疫苗施打，14日及15日將會開放原本預定為大型接種場館的花博爭艷館，讓民眾可以直接在定點施打疫苗。





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柯文哲今天下午在北市防疫記者會宣布，中央16日要接管疫苗預約系統，因此明後2天要進行第7波預約，開放65歲以上預約施打疫苗。柯文哲強調，日前外界建議的取消功能這次也將會具備，在登記截止日前都能取消，今天正在打70歲以上接種，同時，今天起則是68歲以上長者預約，65歲以上則是9日開始。





而隨著開放到65歲以上長者施打疫苗，人數逐漸增加，蔡炳坤表示，這次65歲以上長者接種，接種除了醫院、合約診所等，在14日與15日，將開啟花博爭豔館的大型接種場館，搭捷運過去也很方便。



