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疫苗施打速度加快！北市9日開放65歲以上長者預約疫苗

▲由於北市近三梯疫苗預約及施打的時程相近，台北市政府也製作時間軸，讓民眾能輕易辨別。（圖／台北市政府提供）
▲由於北市近三梯疫苗預約及施打的時程相近，台北市政府也製作時間軸，讓民眾能輕易辨別。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-07-08 16:49:38

台北市政府週二（6）才宣布開放68歲以上長者預約施打疫苗，不過還沒開打，北市府又隨即宣布9日起開放65歲以上長者預約，似乎是想加速疫苗施打的速度。對此台北市副市長蔡炳坤表示，因應疫苗施打，14日及15日將會開放原本預定為大型接種場館的花博爭艷館，讓民眾可以直接在定點施打疫苗。

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柯文哲今天下午在北市防疫記者會宣布，中央16日要接管疫苗預約系統，因此明後2天要進行第7波預約，開放65歲以上預約施打疫苗。柯文哲強調，日前外界建議的取消功能這次也將會具備，在登記截止日前都能取消，今天正在打70歲以上接種，同時，今天起則是68歲以上長者預約，65歲以上則是9日開始。

而隨著開放到65歲以上長者施打疫苗，人數逐漸增加，蔡炳坤表示，這次65歲以上長者接種，接種除了醫院、合約診所等，在14日與15日，將開啟花博爭豔館的大型接種場館，搭捷運過去也很方便。

▲台北市9日起將開放65歲以上長者預約施打疫苗。因應施打人數增加，台北市政府也開放花博爭艷館作為大型接種場館。（圖／台北市政府提供）
▲台北市9日起將開放65歲以上長者預約施打疫苗。因應施打人數增加，台北市政府也開放花博爭艷館作為大型接種場館。（圖／台北市政府提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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