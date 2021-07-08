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美延長對港制裁　中國駐港公署批插手香港事務

▲針對美國政府延長對香港局勢宣布的國家緊急狀態及涉港制裁措施一年，中國外交部駐港公署今天批評美方插手香港事務。（圖／美聯社／達志影像）
▲針對美國政府延長對香港局勢宣布的國家緊急狀態及涉港制裁措施一年，中國外交部駐港公署今天批評美方插手香港事務。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-08 19:50:05

（中央社記者張謙香港8日電）針對美國政府延長對香港局勢宣布的國家緊急狀態及涉港制裁措施一年，中國外交部駐港公署今天批評美方插手香港事務。

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中國外交部駐港特派員公署今天發布新聞稿，發言人譴責美國「妄稱中方在香港採取的舉措對美國的國家安全、外交政策與經濟利益構成威脅，蠻橫通過立法和行政手段出台涉港制裁措施」。

發言人強調，美方在香港問題上作出了太多誤判，採取了太多惡劣行徑，留下了太多汙點。

發言人敦促美方反躬自省、改弦易轍，恪守國際法與國際關係基本準則，停止歪曲「一國兩制」，停止插手香港事務，放棄任何借施壓和制裁阻撓中方全面準確貫徹「一國兩制」的「癡心妄想」。

外媒報導，美國總統拜登近日宣布，延長上屆政府因應香港局勢頒布的國家緊急狀態一年。

據報導，拜登在白宮網頁發表聲明，指中國政府近期採取措施，從根本上削弱香港自治，並持續對美國的國家安全外交政策以及經濟構成非比尋常的威脅，因此將本月14日屆滿的國家緊急狀態延長一年。

去年7月，因應港區國安法的實施，時任美國總統川普簽署國會通過的「香港自治法」，並於同天發布行政命令，要中國政府對壓制港人的行動負責。

行政命令認定，中國採取的行動從根本上破壞了香港自治，對美國國家安全、外交政策和經濟構成「異常和特殊的威脅」，並就相關威脅宣布國家緊急狀態，暫停或取消依據美國法律而給予香港的特殊和優惠待遇。

「香港自治法」明確規範，美國國務卿在法案生效90天內須向國會提交報告，點名致使中國無法履行「中英聯合聲明」與「基本法」中對港承諾的外籍人士。

其後，美國財政部據此制裁香港及中國多名官員，港方包括行政長官林鄭月娥，禁制手段包括凍結他們在美國的資產、拒發簽證或拒絕入境、禁止美國銀行對他們提供某些服務等。（編輯：楊昇儒）1100708

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