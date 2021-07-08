美延長對港制裁　中國駐港公署批插手香港事務

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發言人強調，美方在香港問題上作出了太多誤判，採取了太多惡劣行徑，留下了太多汙點。
發言人敦促美方反躬自省、改弦易轍，恪守國際法與國際關係基本準則，停止歪曲「一國兩制」，停止插手香港事務，放棄任何借施壓和制裁阻撓中方全面準確貫徹「一國兩制」的「癡心妄想」。
外媒報導，美國總統拜登近日宣布，延長上屆政府因應香港局勢頒布的國家緊急狀態一年。
據報導，拜登在白宮網頁發表聲明，指中國政府近期採取措施，從根本上削弱香港自治，並持續對美國的國家安全外交政策以及經濟構成非比尋常的威脅，因此將本月14日屆滿的國家緊急狀態延長一年。
去年7月，因應港區國安法的實施，時任美國總統川普簽署國會通過的「香港自治法」，並於同天發布行政命令，要中國政府對壓制港人的行動負責。
行政命令認定，中國採取的行動從根本上破壞了香港自治，對美國國家安全、外交政策和經濟構成「異常和特殊的威脅」，並就相關威脅宣布國家緊急狀態，暫停或取消依據美國法律而給予香港的特殊和優惠待遇。
「香港自治法」明確規範，美國國務卿在法案生效90天內須向國會提交報告，點名致使中國無法履行「中英聯合聲明」與「基本法」中對港承諾的外籍人士。
其後，美國財政部據此制裁香港及中國多名官員，港方包括行政長官林鄭月娥，禁制手段包括凍結他們在美國的資產、拒發簽證或拒絕入境、禁止美國銀行對他們提供某些服務等。（編輯：楊昇儒）1100708