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取貨卻遭摔包裹！店員嗆「你可以不要領」　理由讓網氣炸

▲有網友到超商取貨，卻看到店員在自己面前摔包裹，讓她瞬間氣炸。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲有網友到超商取貨，卻看到店員在自己面前摔包裹，讓她瞬間氣炸。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-07-08 17:40:47

隨著科技日新月異，民眾現今只要在家透過網路購物平台，就能下單訂購喜愛的物品，再來等到商品送達即可。不過，就有網友抱怨，自己去超商取貨時，卻看著店員在自己面前摔包裹，還嗆說「那你可以不要領」，這讓她聽了十分憤怒，貼文一出也引起網友熱議。

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原PO今（8）日在《爆廢公社公開版》表示，她到超商取貨時，店員卻當著自己的面摔包裹，愣了幾秒後，她立刻問「你剛摔了我的東西，裡面是壓克力板，如果有斷裂我要找誰？」怎料，對方直接嗆「你可以不要領，大家都是這麼摔包裹的」。

▲原PO質問超商店員，沒想到對方卻嗆「你可以不要領，大家都是這樣摔的」。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO質問超商店員，沒想到對方卻嗆「你可以不要領，大家都是這樣摔的」。（示意圖／取自unsplash）
原PO聽完仍好聲好氣地說，「我不領，那我在賣家就會有負評，況且我針對的是你的態度問題」，接著拆開包裹，當場確認物品有無損壞，而店員依然覺得自己是對的，只是做了大家都會做的事，這種態度讓她相當氣憤，只能要求對方寫下自己姓名及客訴電話。

貼文曝光後，網友們也傻眼直呼，「這太誇張了，一定要客訴吧」、「店員的確有問題！這是態度問題吧，不是大家都這麼做」、「做不到笑臉迎人沒關係，但這是本身對自己工作一種負責的態度」、「年輕人不講武德」、「好跩的店員喔，在客人面前摔客人的貨還那麼嗆」、「可以客訴喔！超商很注重店員態度的」、「有夠傲慢的態度…」。（編輯：許智超）

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2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
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2021-07-06-2021-07-09
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