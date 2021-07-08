上班「壓秒打卡」被罵！他怨：又沒遲到 眾揭職場潛規則
每間辦公室都有不同的公司文化，某種程度來說就像一種「潛規則」，雖然不是明文規定，但職場員工還是得去摸索適應，找出自己與主管都能接受的工作模式。就有位網友抱怨，上班時「壓秒打卡」被主管罵，但他認為自己並沒有遲到，覺得沒有嚴重到需要被罵的程度。文章一出引發熱議，釣出許多過來人分享親身經驗。
編輯中心/綜合報導
2021-07-08 18:20:33
有位網友在Dcard發文，詢問大家「你們上班會壓秒嗎？」原PO透露自己上班半年來，常常壓秒打卡，早上8點上班往往會打卡打在7點55～58分之間，不過今日打卡被經理罵，讓原PO喊冤自己從來沒有遲到過，「有嚴重到需要罵人嗎？就是覺得那麼早去公司也沒有意義」。
壓秒打卡並沒有遲到，但許多網友紛紛分享類似經驗，「我們是表定8：00上班，但最好7：40到，7：50到的都被唸或叫去約談。而且下班不會準時17：00走，16：58開始收東西絕對被釘死」、「我都壓秒有時會不小心遲到兩三分鐘，老闆明顯不爽我，覺得我沒有責任感。但真心想問我下班也是事情處理完才走，有時候晚走半小時也不能報加班，公司不覺得也佔我便宜了嗎」、「社畜日常，心有戚戚焉」、「我之前的公司老闆，上班時間8：30，我8：20到公司打卡，說我態度不好」、「要人提早上班，還要人不能準時下班，要我也傻爆眼」、「簡單說就是，遲到一秒都會扣你錢，加班半小時不算錢」。
不過也有網友認為，「沒遲到就好，誰會想提早進公司啊..提早到我也會先繞去超商買個東西再進去」、「覺得單純你經理心情不好，你剛好被當出氣筒」、「我待過的公司都不會在意這個，反而主管還會讓大家提早半小時到一個小時下班」、「可憐的公司文化」。（編輯：倪浩軒）