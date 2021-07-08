Delta病毒肆虐！韓國連兩2天日增逾1200例　恐升最高警戒

韓國目前境內疫苗覆蓋率已有30%，但受到在印度首度發現的Delta變種病毒入侵，再加上民眾長期防疫感到疲乏，近期新冠肺炎（COVID-19）疫情再度達到巔峰，連續兩天境內新增確診飆破1200例，韓國社會認為，目前已經面臨第4波大流行疫情，當局也正在考慮是否要將警戒升級。





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根據《韓聯社》報導，韓國衛生部門在8日上午通報1275例新增確診病例，創下1年6個月左右新高紀錄，其中境內感染1227例，境外移入48例。確診病例大多集中在首都圈，首爾佔545例、京畿道388例、仁川61例。





韓國7日時通報新增1212例，加上今天連續兩天新增確診逾1200例，而去年12月爆發第3波大流行疫情時，單日新增確診最多為1240例，顯示韓國疫情出現第4波大流行，韓國媒體指出，若連續3天新增確診逾千例，韓國當局很有可能升級警戒限制。





韓國目前受到Delta變種病毒入侵影響，加上民眾已處於長期防疫疲勞的狀態，傳染力高達2.4倍的Delta變種病毒在韓國境內肆虐，根據韓國疾病管理聽（KDCA）指出，大約80%的新增感染病例來自首都圈，大多都是20多歲以及30多歲的民眾，其中大多數沒有接種或是無資格接種疫苗，因此助長感染擴散。





▲韓國疾病管理聽（KDCA）指出，大約80%的新增感染病例來自首都圈，大多都是20多歲以及30多歲的民眾，其中大多數沒有接種或是無資格接種疫苗，因此助長感染擴散。（圖／美聯社／達志影像）

韓國國務總理金富謙8日上午於MBC電台的《金鍾培的視線集中》廣播節目中表示，未來將會持續觀望疫情演變，最遲將會於11日會議上決定是否提升防疫層級。金富謙認為此次疫情規模擴大，可能是因國內大學生放暑假，而國外留學生歸國，整體年輕族群活動量大增所致，但他進一步表示，「並不是在向年輕族群追究責任，但隨著活動量增加，勢必也會帶動疫情傳播」。





自從韓國4月開打疫苗後，目前約有1544萬人至少接種1劑疫苗，佔全國人口30.1%，約549萬人完整接種兩劑，占人口10.8%。韓國原先於7月放寬防疫限制，但卻出現疫情回溫跡象，韓國衛生部門7日時決定將目前隔離措施延長一週，目前禁止5人以上的私人聚會，以及首都圈的餐廳晚上10點後禁止營業。









