顛覆你所知道的居家生活　這些撇步重拾新式宅熱情

台灣三級警戒逼近兩個月，許多上班族開啟WHF模式，一整天下來不外乎得經歷工作(視訊會議)、三餐料理，以及下班後的休閒娛樂。整體來說，在家彈性的時間更多，究竟該如何度過漫漫長日，減少膩感乏味呢？事實上，許多藝人、各類產業業者都有許多小撇步，讓居家生活不僅有趣，還能重拾宅熱情。
居家自煮成風潮 人人都變小當家
為了減少外出感染風險，這段期間許多人都在家採取「自煮管理」，催生出人人皆是小當家的風潮，打開IG、臉書，不僅身邊的親朋好友紛紛大秀廚藝，就連藝人們也紛紛洗手作羹湯，像是「大馬情歌創作才子」光良防疫期間便展現一手好廚藝，把南洋家鄉味「香茅紅咖哩雞」，「綠蛋糕」一一搬上桌。而歌手關詩敏日前也表示，居家期間時常跟家人一起用「新餐肉」當食材發想菜單，並與粉絲分享食譜。另外，台灣知名手遊《天堂M》也攜手YouTuber「RICO」大玩二創，把遊戲料理「仙后座的料理」及「炭烤的火雞」搭配精美場布和情境式BGM，神還原在眾人眼前。其優雅高超的烹調技術，柔和的畫面濾鏡，讓人看了不禁口水直流，同時也燃起居家料理的創意火花。
說到WHF，就不能不想到視訊會議，一周難免得和同事、主管們討論公事和會議報告，但許多人開啟鏡頭與大家線上坦誠相見之前，都會煩惱疏於整理的房間羞於見人，對此IKEA、故宮和兩廳院都有推出簡約俐落的工業風書房以及夢幻童話般的鄉村風客廳等視訊背景，而電動機車業者gogoro也有自家視訊包，大玩KUSO創意，而值得一提的是《天堂M》在職業改版直播中，也大秀8款華麗無雙的「神聖劍士視訊背景」，包括在叢林中奔跑突圍的熱血風格，也有五五身的Q版人物造型，緩解緊繃枯燥的視訊氣氛，天天換背景，轉換好心情！
下班後怎麼玩？居家也能這樣瘋！
經歷了一整天的工作，料理過後，最後就該放鬆享受屬於自己的時光，但除了追劇、看片、打電動，其實網路上還有許多有趣的事正在發生，像是Google推出的「Google Arts & Culture」，有著360度環景攝影，捕捉世界各大博物館的內部實景，就算現在暫時不能出國，也能有如置身當地。也有賣場業者、手遊《天堂M》推出防疫趣味插畫。其中值得一提的是《天堂M》搭配遊戲「神聖劍士職業改版」於官方粉專釋出系列「神聖劍士防疫生活」四格漫畫，顛覆過往遊戲征戰氛圍，取而代之的是可愛Q萌的畫風宣導日常防疫的重要，紓解你我日常的工作煩悶。