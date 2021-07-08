顛覆你所知道的居家生活　這些撇步重拾新式宅熱情

台灣三級警戒逼近兩個月，許多上班族開啟WHF模式，一整天下來不外乎得經歷工作(視訊會議)、三餐料理，以及下班後的休閒娛樂。整體來說，在家彈性的時間更多，究竟該如何度過漫漫長日，減少膩感乏味呢？事實上，許多藝人、各類產業業者都有許多小撇步，讓居家生活不僅有趣，還能重拾宅熱情。





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居家自煮成風潮 人人都變小當家

為了減少外出感染風險，這段期間許多人都在家採取「自煮管理」，催生出人人皆是小當家的風潮，打開IG、臉書，不僅身邊的親朋好友紛紛大秀廚藝，就連藝人們也紛紛洗手作羹湯，像是「大馬情歌創作才子」光良防疫期間便展現一手好廚藝，把南洋家鄉味「香茅紅咖哩雞」，「綠蛋糕」一一搬上桌。而歌手關詩敏日前也表示，居家期間時常跟家人一起用「新餐肉」當食材發想菜單，並與粉絲分享食譜。另外，台灣知名手遊《天堂M》也攜手YouTuber「RICO」大玩二創，把遊戲料理「仙后座的料理」及「炭烤的火雞」搭配精美場布和情境式BGM，神還原在眾人眼前。其優雅高超的烹調技術，柔和的畫面濾鏡，讓人看了不禁口水直流，同時也燃起居家料理的創意火花。





▲「大馬情歌創作才子」光良防疫期間展現一手好廚藝。（圖／光良臉書）

▲多名實況主在直播中使用神聖劍士視訊背景，討論這次神聖劍士重生改版的豐富內容。（圖／擷自Youtube ）

▲Google推出的「Google Arts & Culture」，有著360度環景攝影，捕捉世界各大博物館的內部實景，宛如置身當地。（圖／Google Arts & Culture）