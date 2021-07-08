考選部：7月底醫事人員國考如期進行

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考選部表示，110年第二次專技醫師第一階段考試、牙醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試、110年專技職能治療師、呼吸治療師、獸醫師、助產師考試，原本應考人數為1萬2000餘人，將按考試類科分2梯次舉行。
其中，第一梯次為牙醫師第二階段、藥師第二階段、醫事檢驗師、醫事放射師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師、助產師考試，將如期舉行並延長1天，在7月24日到27日舉行。
考選部認為，在分梯次後，第一梯次應考人數降為約5000餘人。由於各考試類科只舉行一天或半天，每日應考人數介於800到1700人間。經延長1天考試日程，並增加電腦化測驗試場，在14所試區舉行，每天各試區應考人數降到平均百人左右，每間試場人數平均14人。
第二梯次的醫師第一階段、牙醫師第一階段、藥師第一階段、物理治療師考試，總應考人數約6000餘人。考量無立即就業需要或單一類科人數較多，延期到8月13日到15日舉行。
考選部表示，110年第二次專技中醫師考試分階段考試、營養師、護理師、社會工作師考試、110年專技心理師、法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師、驗光人員考試，原應考人數約2.8萬餘人，將按考試類科分2梯次舉行。
第一梯次為護理師考試，基於醫療人力急迫性等，如期在7月31日舉行，應考人數約1.5萬人，同類科無法再分流，經擴大洽商學校出借考場，試區由15所學校增至22所學校，每試區人數由原本最多1600餘人，降為最多900人。每試場使用座位降至3成左右，每間人數降至20人以下，與大學指考相同標準。
第二梯次為中醫師考試分階段、營養師、社會工作師、心理師、法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師、驗光人員考試，應考人數約1.3萬人，延期到8月21日至23日舉行。
另外，考選部說，原訂8月舉行的考試，包含110年公務人員司法官考試（第一試）、110年專技律師考試（第一試），延期至9月12日舉行；這2項考試的第二試配合延期至11月13日至14日舉行。
至於110年公務人員特種考試司法人員、法務部調查局調查人員、海岸巡防人員、移民行政人員考試及110年未具擬任職務任用資格者取得法官遴選資格考試，延期為10月30日至31日舉行。110年專技會計師、不動產估價師、專利師考試，延期至8月27日至29日舉行。
考選部指出，將7、8月考試分梯次或延後辦理後，9月到12月排定舉行考試，將高達16項次，幾乎每周末都將辦理國家考試，考選部將與各縣市政府，盡力克服借用考場的困難。
考選部表示，如因考試延期或無法參加三級警戒間舉行考試者，可申請退費；各項考試的防疫應變計畫將報請指揮中心同意後，逐一對外發布，未來將視疫情變化，隨時滾動式檢討修正，請應考人注意配合。