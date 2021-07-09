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巷仔內／海地總統官邸血案　台灣國造槍械再添實戰經驗

▲海地總統摩依士遇刺身亡，海地警方持台灣提供的T65K1步槍在官邸外警戒。（圖／達志影像／美聯社）
▲海地總統摩依士遇刺身亡，海地警方持台灣提供的T65K1步槍在官邸外警戒。（圖／達志影像／美聯社）

記者呂炯昌／特稿

2021-07-09 09:00:00

我國友邦海地共和國總統摩依士（Jovenel Moise）當地時間7日晚間在家遭到不明槍手襲擊，遇刺身亡，享年53歲。在官邸血案爆發後，海地安全部隊與槍手爆發槍戰，以台灣製造的武器擊斃4名傭兵。在這場震驚全球的總統官邸血案中，再度看到台灣援贈海地的槍械，在海地衝突中累計實戰經驗。

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由於外交處境艱辛，台灣援贈友邦軍品幾乎是「公開的秘密」，從退役直升機、戰機、小型艦艇到槍械都有，軍機與船艦因為必須訓練被援助國人員、提供後勤協助等，加上還要獲得國際老大哥美國點頭，因此較為敏感，所以我國援贈友邦武器仍以槍械為大宗。

海地軍警等安全部隊使用步槍除了以色列製加利爾（Galil） ACE 21突擊步槍外，還包括中華民國援贈的T65K1與T91步槍。T65步槍為聯勤參考美國M16與AR18步槍的仿製品，採用5.56公厘口徑，可發射北約標準SS109子彈，T65K1步槍改良T65護木散熱不佳問題，加裝鋁質隔熱片。不過T65K1只生產2萬多把，就由T65K2所取代。我國將T65步槍援贈海地、巴拉圭、哥斯大黎加等友邦。在1990至1994年的海地內戰中，更是可以見到政府軍與民兵都用我國援贈的T65K1步槍交戰。至今仍可在海地衝突中見到T65K1步槍的身影。

2002年（民國91年）問世的T91戰鬥步槍由軍備局205兵工廠生產，使用5.56公厘口徑子彈，T91步槍比國軍前一代T65突擊步槍更輕更短，並裝有3段伸縮槍托供士兵依體型調整。與前代T65K2步槍相較，T91步槍有3大變革，傳動機構模組化，機件少、結構簡單，利於清潔保養；槍托伸縮操作，便於人員攜帶及進出戰(甲)車；多用途戰術滑軌，可結合光學瞄準鏡或夜視鏡，提高命中率或夜戰能力。

海地為美洲最貧窮國家，局勢長年動盪不安，為了協助海地軍警維安，我國至少援贈100套戰鬥個裝與100把T91步槍，蔡英文總統2019年7月出訪加勒比海友邦展開「自由民主永續之旅」，在訪問海地時，摩依士以軍禮迎接訪團，當時海地軍警就是穿著台灣援贈的戰鬥個裝與T91步槍。

台灣長年提供海地各項援助，對於摩依士遇刺總統府也表示哀悼，但是摩依士執政卻是充滿污點，在競選舞弊外，他還面臨將海外援助中飽私囊的指控，去過海地總統官邸的台商指出，官邸內竟然有養孔雀等寵物，奢華表現與海地人民無法溫飽幾乎是天攘之別。由於治理失敗讓海地成為暴力犯罪盛行國家，如今隨著摩依士身亡，海地國內恐爆發更激烈衝突，台灣提供的武器恐會有更多機會躍上國際媒體版面。

▲蔡英文總統2019年7月出訪海地，海地總統摩依士以軍禮迎接，海地軍警當時身穿台灣提供的戰鬥個裝與T91補槍。（圖／總統府提供）
▲蔡英文總統2019年7月出訪海地，海地總統摩依士以軍禮迎接，海地軍警當時身穿台灣提供的戰鬥個裝與T91步槍。（圖／總統府提供）
 

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