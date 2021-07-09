巷仔內／海地總統官邸血案　台灣國造槍械再添實戰經驗

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海地軍警等安全部隊使用步槍除了以色列製加利爾（Galil） ACE 21突擊步槍外，還包括中華民國援贈的T65K1與T91步槍。T65步槍為聯勤參考美國M16與AR18步槍的仿製品，採用5.56公厘口徑，可發射北約標準SS109子彈，T65K1步槍改良T65護木散熱不佳問題，加裝鋁質隔熱片。不過T65K1只生產2萬多把，就由T65K2所取代。我國將T65步槍援贈海地、巴拉圭、哥斯大黎加等友邦。在1990至1994年的海地內戰中，更是可以見到政府軍與民兵都用我國援贈的T65K1步槍交戰。至今仍可在海地衝突中見到T65K1步槍的身影。
2002年（民國91年）問世的T91戰鬥步槍由軍備局205兵工廠生產，使用5.56公厘口徑子彈，T91步槍比國軍前一代T65突擊步槍更輕更短，並裝有3段伸縮槍托供士兵依體型調整。與前代T65K2步槍相較，T91步槍有3大變革，傳動機構模組化，機件少、結構簡單，利於清潔保養；槍托伸縮操作，便於人員攜帶及進出戰(甲)車；多用途戰術滑軌，可結合光學瞄準鏡或夜視鏡，提高命中率或夜戰能力。
海地為美洲最貧窮國家，局勢長年動盪不安，為了協助海地軍警維安，我國至少援贈100套戰鬥個裝與100把T91步槍，蔡英文總統2019年7月出訪加勒比海友邦展開「自由民主永續之旅」，在訪問海地時，摩依士以軍禮迎接訪團，當時海地軍警就是穿著台灣援贈的戰鬥個裝與T91步槍。
台灣長年提供海地各項援助，對於摩依士遇刺總統府也表示哀悼，但是摩依士執政卻是充滿污點，在競選舞弊外，他還面臨將海外援助中飽私囊的指控，去過海地總統官邸的台商指出，官邸內竟然有養孔雀等寵物，奢華表現與海地人民無法溫飽幾乎是天攘之別。由於治理失敗讓海地成為暴力犯罪盛行國家，如今隨著摩依士身亡，海地國內恐爆發更激烈衝突，台灣提供的武器恐會有更多機會躍上國際媒體版面。