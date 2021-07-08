王識賢「關公義子」氣場強　對手演員紛紛抽筋

王識賢、李李仁、李玉璽、項婕如、周采詩、謝怡芬（Janet）、王彩樺、黃鐙輝、廖威廉、林玟誼、林暉閔、盧以恩、黃新皓今（8）日出席《神之鄉》線上首映會，故事圍繞關聖帝君誕辰的遶境活動展開，王識賢受訪透露，自己幼時體弱多病，被關公收當乾兒子，身體才漸漸好起來。他被公推是演員聞風喪膽的「抽筋王」，林暉閔有一場戲要頂撞他，拍著拍著緊張到嘴唇抽筋，挺著孕肚拍戲的Janet打趣說，她跟王識賢對戲腳也抽筋，飾演兒子的李玉璽補刀：「我心裡抽筋。」
記者羅凌筠/台北報導
2021-07-08 21:46:18｜2021-07-08 21:50:14
李玉璽回想他與王識賢為培養父子情結的情緒，拍攝期間幾乎零互動，他坦言對王識賢還停留在《角頭》的印象，覺得他像黑道老大般兇狠，但事實上王識賢很照顧每一個演員，就連台語都是他一字一句教的。王識賢與李李仁繼《意難忘》後相隔16年再合作，劇中兩人飾演師兄弟，因理念不合而反目，李李仁笑說兩人是職業吵架組，因為只要一吵收視率就飆高，沒想到過了這麼多年還有機會吵，很享受這樣的快感。
Janet拍戲期間懷了二寶，為拍攝順利從沒提過，劇組直到快殺青看到新聞才知道，嚇翻眾人，且她幾乎每場戲都得哭，練就一身哭戲技能，就連看到蟑螂都哭，彷彿得了憂鬱症。戲裡的小姑周采詩自嘲是全家人的調和劑，家裡其他人總是在吵架，她得一直夾在他們之前調解，同時還得用破台語說話，直呼超崩潰。項婕如劇中飾演直播主，深受專業台詞所苦，連洗澡時都在背誦，拍攝時她得拿著自拍棒，一本正經地說出導覽台詞，還得配合不同鏡位反覆拍攝，遭虧是在「練肖威」。
王彩樺劇中開理髮廳，不但替客人剪頭髮，也剪斷孩子的姻緣，但她跟李李仁卻有小桃花，讓硬是被拆散的林玟誼與廖威廉抗議不公。被問到與廖威廉的親密戲程度，林玟誼笑說有「動作戲」，請大家拭目以待。林暉閔與李玉璽劇中從小一起長大，看他帶女生回來，作勢吃醋罵李玉璽「你不要有了新歡『台北俗』就忘了我」，被全場虧兩人在拍BL劇。
廖威廉為戲做搬家訓練，結果一段都沒播出，讓他直呼才藝都白練了，沒想到王彩樺竟跳上他的背，嬌羞說「把我當冰箱也可以」。黃鐙輝劇中患有高度功能自閉症，無法正眼看人，自嘲在戲裡「目中無人」，戲外他為角色「拋家棄子」只顧做角色功課，堪稱全劇最跩的角色。
盧以恩為戲挑戰從影最高尺度穿著，露胸又露腰，連褲子都像安全褲一樣短，但她只擔心肉被擠出來，還被飾演媽媽的Janet當場管束：「妳今天記者會穿的裙子也太短了！」有萬華最帥乩童之稱的黃新皓，劇中不僅跳陣頭、還要挑戰噴火等高危險動作，但他感謝神明保佑，拍戲過程中都很平安。