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微解封規定看到傻眼！劉仕傑批「充滿矛盾」：邏輯不一致

▲時代力量國際中心主任、前外交官劉仕傑認為，大多數民眾都願意配合防疫規定，但微解封的細節真的「充滿矛盾」。（圖／記者陳明安攝，2021.04.28）
▲時代力量國際中心主任、前外交官劉仕傑認為，大多數民眾都願意配合防疫規定，但微解封的細節真的「充滿矛盾」。（圖／記者陳明安攝，2021.04.28）

編輯中心/綜合報導

2021-07-08 22:26:38

中央流行疫情指揮中心今（8）日宣布延長全國疫情警戒第三級至7月26日，但同時將從7月13日開始適度鬆綁「微解封」，不過各行各業、不同營業場所都有不同規定，且地方政府可自行調整。對此，時代力量國際中心主任、前外交官劉仕傑直言，「坦白說看到今天這些新規定，真的很傻眼啊」，強調大多數民眾都願意配合政府防疫政策，但「細節真的不得不說充滿了矛盾」。

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▲中央流行疫情指揮中心今（8）日宣布，餐廳、運動場所等部分的行業，13日後可適度的鬆綁。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心今（8）日宣布，餐廳、運動場所等部分的行業，13日後可適度的鬆綁。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）
劉仕傑在臉書發文評論微解封，認為「解不解封，真的是一大難題。」劉仕傑指出，「防疫跟經濟之間的拉扯，其實沒有標準答案。真正的關鍵，在於全民的取捨。多一點防疫的不便，就少一點經濟。讓百工百業早一點復甦，防疫就會多一層風險。這些道理，我想大多數的民眾都懂，也都願意盡量配合。但，今天公佈的微解封，許多細節真的不得不說充滿了矛盾」。

劉仕傑接著一一列舉許多規定的矛盾之處，「健身房跟電影院開放，但學校的運動空間不行？健身房跟電影院屬於室內空間且循環空調，再怎麼說，都比學校的棒球場（戶外空間及戶外空氣）來的危險吧？高中以下的操場，開放讓社區民眾運動。那能不能讓該校學生運動？文字上看不出來。室內外運動場館禁止競賽，那練球呢？」

劉仕傑強調，「有許多像我一樣的家長，坦白說看到今天這些新規定，真的很傻眼啊！我們願意配合政府的防疫政策，但這些政策的確是有邏輯不一致的問題。」

劉仕傑進一步再提出數個疑問，「開放電影院有很迫切嗎？現在大家在家裡看劇看Netflix看到翻掉，電影院有必要急著開放嗎？國內九人以下旅行團開放，但不能室內五人集會？5>9嗎？9人旅行團難道全程都不會聚在一起嗎？」

劉仕傑最後呼籲，「暑假才剛開始，家長們都正在為了安頓小孩絞盡腦汁，同時，小孩們也不可能整天待在家裡。懇請指揮中心多為焦急如焚的家長們想一下吧。」（編輯：倪浩軒）

▲中央流行疫情指揮中心宣布三級延長，部分活動與場所適度鬆綁，但仍有場所不予開放。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心宣布三級延長，部分活動與場所適度鬆綁，但仍有場所不予開放。（圖／指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
30%70%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
11.76%88.24%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
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90.36%9.64%
2021-07-06-2021-07-09
不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

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