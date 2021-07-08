微解封規定看到傻眼！劉仕傑批「充滿矛盾」：邏輯不一致

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劉仕傑在臉書發文評論微解封，認為「解不解封，真的是一大難題。」劉仕傑指出，「防疫跟經濟之間的拉扯，其實沒有標準答案。真正的關鍵，在於全民的取捨。多一點防疫的不便，就少一點經濟。讓百工百業早一點復甦，防疫就會多一層風險。這些道理，我想大多數的民眾都懂，也都願意盡量配合。但，今天公佈的微解封，許多細節真的不得不說充滿了矛盾」。
劉仕傑接著一一列舉許多規定的矛盾之處，「健身房跟電影院開放，但學校的運動空間不行？健身房跟電影院屬於室內空間且循環空調，再怎麼說，都比學校的棒球場（戶外空間及戶外空氣）來的危險吧？高中以下的操場，開放讓社區民眾運動。那能不能讓該校學生運動？文字上看不出來。室內外運動場館禁止競賽，那練球呢？」
劉仕傑強調，「有許多像我一樣的家長，坦白說看到今天這些新規定，真的很傻眼啊！我們願意配合政府的防疫政策，但這些政策的確是有邏輯不一致的問題。」
劉仕傑進一步再提出數個疑問，「開放電影院有很迫切嗎？現在大家在家裡看劇看Netflix看到翻掉，電影院有必要急著開放嗎？國內九人以下旅行團開放，但不能室內五人集會？5>9嗎？9人旅行團難道全程都不會聚在一起嗎？」
劉仕傑最後呼籲，「暑假才剛開始，家長們都正在為了安頓小孩絞盡腦汁，同時，小孩們也不可能整天待在家裡。懇請指揮中心多為焦急如焚的家長們想一下吧。」（編輯：倪浩軒）
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