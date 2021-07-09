CNBC：接種率最高6國感染率仍高　5國使用中國疫苗

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這些國家共有6個，當中有5國的全國性疫苗接種計畫，很大一部分是使用中國製疫苗，他們分別是阿拉伯聯合大公國、塞席爾、蒙古、烏拉圭與智利，而英國是其中唯一沒有仰賴中國製疫苗的國家。
據官方的蒙古新聞社（Montsame）5月間報導，蒙古已收到230萬劑中國國藥集團（Sinopharm）的疫苗。這個數字遠高於蒙古截至上週收到的8萬劑俄羅斯衛星-V（Sputnik-V）疫苗，以及約25萬5000劑美國輝瑞藥廠（Pfizer）與德國BioNTech合作研發的疫苗。
路透社上月報導，智利施打了1680萬劑北京科興生物（Sinovac Biotech）疫苗，相較之下，輝瑞與BNT疫苗，再加上其他施打數量較少的兩款，總共才打了390萬劑。
而阿聯與塞席爾從推動大規模接種行動開始，就非常仰賴北京科興的疫苗，不過這兩國最近採用較多其他廠牌的疫苗，在烏拉圭，北京科興的疫苗是當地使用最普遍的兩款之一，另一款則是由輝瑞與BNT研製。
於此同時，英國則是核可由美國藥廠莫德納（Moderna）、英國牛津大學和英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）、輝瑞與BioNTech，以及嬌生集團（Johnson & Johnson）的疫苗。由於傳染力更強、最早發現在印度的病毒變異株Delta肆虐，英國近幾週以來確診病例驟增。
儘管如此，流行病學專家表示，對於許多國家而言，最好的選擇就是不應停止使用中國製疫苗，尤其是不易取得疫苗貨源的中低收入國家。
不過仍有若干國家排除中國製，像是哥斯大黎加上月即考量防護力太差而拒絕接收科興疫苗。
CNBC報導說，科興與國藥研發的疫苗是藉由已歷時長達數十年的技術，也就是以人體接觸減活或「滅活」的病毒產生免疫反應，而輝瑞及莫德納出廠的疫苗，都是利用信使核糖核酸（mRNA）技術，也就是可誘發人體產生病毒蛋白質而產生免疫反應。
英國南安普敦大學（University of Southampton）全球衛生專家海德（Michael Head）表示：「減活疫苗易於製造並且以安全性著稱，但是相較於其他款的疫苗，產生免疫反應比較差。」（譯者：曹宇帆/核稿：劉淑琴）1100708