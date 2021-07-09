COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

CNBC：接種率最高6國感染率仍高　5國使用中國疫苗

▲根據美國CNBC一項分析顯示，在全球疫苗接種率和2019冠狀病毒疾病（COVID-19）感染率都高的國家中，大多仰賴中國製疫苗。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲根據美國CNBC一項分析顯示，在全球疫苗接種率和2019冠狀病毒疾病（COVID-19）感染率都高的國家中，大多仰賴中國製疫苗。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-09 06:09:54

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）根據美國CNBC一項分析顯示，在全球疫苗接種率和2019冠狀病毒疾病（COVID-19）感染率都高的國家中，大多仰賴中國製疫苗。

我是廣告 請繼續往下閱讀
CNBC藉由網站「用數據看世界」（Our World InData）的數據，找出截至7月6日止，每週每百萬人新增確診超過1000例的36個國家，接著在這36國中找出境內超過60%人口至少注射一劑疫苗的國家。用數據看世界的資料來源包括世界衛生組織、各國政府與牛津大學研究人員。

這些國家共有6個，當中有5國的全國性疫苗接種計畫，很大一部分是使用中國製疫苗，他們分別是阿拉伯聯合大公國、塞席爾、蒙古、烏拉圭與智利，而英國是其中唯一沒有仰賴中國製疫苗的國家。

據官方的蒙古新聞社（Montsame）5月間報導，蒙古已收到230萬劑中國國藥集團（Sinopharm）的疫苗。這個數字遠高於蒙古截至上週收到的8萬劑俄羅斯衛星-V（Sputnik-V）疫苗，以及約25萬5000劑美國輝瑞藥廠（Pfizer）與德國BioNTech合作研發的疫苗。

路透社上月報導，智利施打了1680萬劑北京科興生物（Sinovac Biotech）疫苗，相較之下，輝瑞與BNT疫苗，再加上其他施打數量較少的兩款，總共才打了390萬劑。

而阿聯與塞席爾從推動大規模接種行動開始，就非常仰賴北京科興的疫苗，不過這兩國最近採用較多其他廠牌的疫苗，在烏拉圭，北京科興的疫苗是當地使用最普遍的兩款之一，另一款則是由輝瑞與BNT研製。

於此同時，英國則是核可由美國藥廠莫德納（Moderna）、英國牛津大學和英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）、輝瑞與BioNTech，以及嬌生集團（Johnson & Johnson）的疫苗。由於傳染力更強、最早發現在印度的病毒變異株Delta肆虐，英國近幾週以來確診病例驟增。

儘管如此，流行病學專家表示，對於許多國家而言，最好的選擇就是不應停止使用中國製疫苗，尤其是不易取得疫苗貨源的中低收入國家。

不過仍有若干國家排除中國製，像是哥斯大黎加上月即考量防護力太差而拒絕接收科興疫苗。

CNBC報導說，科興與國藥研發的疫苗是藉由已歷時長達數十年的技術，也就是以人體接觸減活或「滅活」的病毒產生免疫反應，而輝瑞及莫德納出廠的疫苗，都是利用信使核糖核酸（mRNA）技術，也就是可誘發人體產生病毒蛋白質而產生免疫反應。

英國南安普敦大學（University of Southampton）全球衛生專家海德（Michael Head）表示：「減活疫苗易於製造並且以安全性著稱，但是相較於其他款的疫苗，產生免疫反應比較差。」（譯者：曹宇帆/核稿：劉淑琴）1100708

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
27.55%72.45%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
15.15%84.85%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
90.4%9.6%
2021-07-06-2021-07-09
不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

繼續作答
疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀