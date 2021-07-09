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歐洲議員批中國扼殺香港民主　下一個是台灣

▲歐洲議會討論香港情勢，議員發聲批評中國扼殺香港民主後，提醒下一個是台灣，呼籲歐洲必須為人權及自由挺身而出。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲歐洲議會討論香港情勢，議員發聲批評中國扼殺香港民主後，提醒下一個是台灣，呼籲歐洲必須為人權及自由挺身而出。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-09 06:11:41

（中央社記者唐佩君布魯塞爾8日專電）歐洲議會今天討論香港情勢，議員發聲批評中國扼殺香港民主後，提醒下一個是台灣，呼籲歐洲必須為人權及自由挺身而出。

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歐洲議會今天在全會上討論人權及自由議題，近期被迫停刊的香港蘋果日報成為焦點之一，議員們批評中國侵害人權不符歐洲價值觀，也提醒中國對台灣的威脅。

比利時籍的歐洲議員傅特曼詩（Hilde Vautmans）發言表示，今天的討論傳達一個訊息，即踐踏人權的中國不能成為歐盟的親密夥伴； 而採行威權的中國對歐洲構成威脅。她並提醒歐洲議會，中國扼殺香港的民主後，中國領導人習近平已經表示，「下一個就是台灣」。

傅特曼詩說，捍衛基於法治、人權價值觀的國際秩序是歐洲議會的職責，呼籲一起為人權及自由挺身而出。

而斯洛伐克籍議員萊克斯曼（Miriam Lexmann）指出，中共正在進行自天安門事件以來最嚴重的侵犯人權行為，世界不能袖手旁觀，在中國共產黨成立一百週年之際，歐洲議會應發出強烈的訊號，與香港人民站在一起。

波蘭籍議員芙緹嘉（Anna Fotyga）除表示歐洲議會有責任與香港人民站在一起外，並進一步呼籲歐盟和歐盟27成員國應抵制參加2022年北京冬季奧運會。

芙緹嘉先前表示，正與幾個國家的議員計劃進一步的抵制北京冬奧行動，強調這能向中國發出強烈訊息，即西方不認同與奧運精神鮮明對比的壓迫政策。

而今天出席會議的歐盟金融服務事務執行委員麥金尼斯（Mairead McGuinness）則回應指出，中國聲稱香港是內政事務，歐盟的反應是干涉，歐盟不接受這個說法，因為中國不但破壞香港在一國兩制原則下的自治，中國更違反其國際承諾，尤其是中英聯合聲明，歐盟將繼續與香港人民站在一起。

歐洲議會近年多次為香港發聲，今年一月更通過決議案，敦促歐盟國家根據歐盟人權全球制裁制度，考慮對侵害人權的香港與中國人士，包括香港特別行政區行政長官林鄭月娥實行針對性的制裁。

歐盟27成員國與香港有龐大的貿易往來，逾300家歐盟企業在香港設立地區總部，涉及貿易、金融、保險、零售、運輸等業務，因此歐盟相當重視香港情勢。（編輯：張佑之）1100708

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